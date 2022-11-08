Анкара частично перешла на оплату российского газа в рублях

Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики республики Фатиха Донмеза.

«Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», – сказал глава Минэнергетики.

По его словам, страны ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.

В сентябре лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция будет оплачивать 25% поставок газа в рублях.