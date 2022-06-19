Анисин: «Рад, что Знарок подписал контракт с «Ак Барсом», он один из великих тренеров»

Бывший игрок московского «Динамо» Михаил Анисин, сын олимпийского чемпиона Вячеслава Анисина высоко оценил квалификацию нового наставника казанского «Ак Барса» Олега Знарка.

«Мы с ним периодически общаемся, у нас хорошие отношения. Я всегда могу обратиться к нему за советом. Я искренне рад за то, что Знарок подписал контракт с «Ак Барсом». Олег Валерьевич — специалист с большой буквы. Без сомнения, один из великих наших тренеров», — цитирует Анисина «РБ-Спорт».

Тем не менее, Анисин считает, что переход Знарка не гарантирует казанскому клубу победу в Кубке Гагарина.

«Вот читаешь в прессе: Знарку надо в Казани доказать, что он специалист высокого уровня. Он уже давно всем все доказал! Хоккей такая игра, что нельзя сказать, что «Ак Барс» — уже сто процентов чемпион. Если даже в Казани не выиграют Кубок Гагарина, это не уменьшит заслуги Знарка. Те, кто в нем сомневаются, не очень хорошо разбираются в хоккее», – подытожил Анисин.