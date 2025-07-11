Аниме, Алифба и Байдек: Эксперты оценили фильмы, субсидированные Минкультом РТ

Кадр из трейлера фильма "Алифба" Ильдара Ягафарова

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В казанском кинотеатре «Мир» эксперты обсудили кинопродукцию, созданную за счет средств субсидий Министерства культуры Татарстана. О том, как эксперты оценили новинки татарского кино, – в репортаже «Татар-информа».

В состав экспертной комиссии вошли заслуженный деятель искусств РТ Елена Алексеева, ведущий научный сотрудник ВГИК Сергей Каптерев, а также представители Минкульта – заместитель министра Дамир Натфуллин и начальник отдела по работе с общественными организациями Айрат Файзрахманов. Встречу модерировала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Показ был условно поделен на два блока: фильмы, получившие субсидии в 2023 году, и фильмы, получившие их в 2024 году. После часовой задержки, связанной с опозданием гостя из Москвы (задержка авиарейсов сегодня – дух времени), Айтуганова наконец объявила: «Приятного просмотра».

Почти вся представленная кинопродукция была финансово поддержана в 2023 году. Исключения составляют «Жили-были три брата», «Откремля!», «Алифба» и «Байдек», которые получили субсидии в прошлом году. Но из этих четырех картин только одна («Жили-были три брата») находится в состоянии готовности.

Напомним, что игровой полный метр может рассчитывать на самую крупную субсидию, четверть от общего фонда – 2 миллиона рублей. В два раза меньше (1 миллион) может получить документальное полнометражное кино или анимационный фильм. На так называемые «коротыши» Минкульт республики выделяет по 500 тысяч рублей.

Кадр из документального фильма «Жили-были три брата» Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

По итогам смотра авторы «Первого обряда», «Молодых композиторов Татарстана», «Галии» и «В поисках первой печатной книги татар» получили рекомендации от экспертов. Самая серьезная критика досталась авторам «Первого обряда».

Документальный короткий метр «Жили-были три брата» Айдара Гайнуллина увлек всех. «Смотреть это хочется, и это смотреть нужно. Тем более тут есть проблема», – отчитался Каптерев.

Данный фильм – это три новеллы о людях, живущих между селом и городом. Первый, Алмаз, когда-то бросил разгульную городскую жизнь и нашел внутренний покой в деревне. Второй, Рафиль, не смог определиться, где ему лучше, не доехав до большого города и не оторвавшись до конца от родной деревни. Третий, Айдар, живет в Казани, в деревне почти не бывает, ходит на курсы татарского языка, увлекается Ницше.

«Я получила удовольствие, которое долго не испытывала от документального кино», – сказала Алексеева.

Мультфильм «Су анасы и Юха», созданный «Школой анимации А1002», был очень тепло встречен экспертами. Многие отметили сходство с японской анимацией. Коротко его можно описать так – через аниме к татарской молодежи.

Кадр из анимационного фильма «Су анасы и Юха» Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

«Учитывая то, что сейчас молодежь сильно погрузилась в мир аниме и мы хотим привлечь внимание к нашим традиционным историям, небольшое подражание присутствует», – рассказал руководитель «А1002» Розалин Каримов, представивший мультфильм.

Еще по трем продуктам авторы представили только тизеры: «Откремля!» Альберта Шакирова, «тревел-шоу» о районах Татарстана; «Байдек» Марселя Махмутова, игровое кино по сказке Каюма Насыри, съемки пройдут с конца июля по сентябрь; документально-игровой фильм «Алифба» Ильдара Ягафарова.