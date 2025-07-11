Аниме, Алифба и Байдек: Эксперты оценили фильмы, субсидированные Минкультом РТ
В казанском кинотеатре «Мир» эксперты обсудили кинопродукцию, созданную за счет средств субсидий Министерства культуры Татарстана. О том, как эксперты оценили новинки татарского кино, – в репортаже «Татар-информа».
В состав экспертной комиссии вошли заслуженный деятель искусств РТ Елена Алексеева, ведущий научный сотрудник ВГИК Сергей Каптерев, а также представители Минкульта – заместитель министра Дамир Натфуллин и начальник отдела по работе с общественными организациями Айрат Файзрахманов. Встречу модерировала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
Показ был условно поделен на два блока: фильмы, получившие субсидии в 2023 году, и фильмы, получившие их в 2024 году. После часовой задержки, связанной с опозданием гостя из Москвы (задержка авиарейсов сегодня – дух времени), Айтуганова наконец объявила: «Приятного просмотра».
Почти вся представленная кинопродукция была финансово поддержана в 2023 году. Исключения составляют «Жили-были три брата», «Откремля!», «Алифба» и «Байдек», которые получили субсидии в прошлом году. Но из этих четырех картин только одна («Жили-были три брата») находится в состоянии готовности.
Напомним, что игровой полный метр может рассчитывать на самую крупную субсидию, четверть от общего фонда – 2 миллиона рублей. В два раза меньше (1 миллион) может получить документальное полнометражное кино или анимационный фильм. На так называемые «коротыши» Минкульт республики выделяет по 500 тысяч рублей.
По итогам смотра авторы «Первого обряда», «Молодых композиторов Татарстана», «Галии» и «В поисках первой печатной книги татар» получили рекомендации от экспертов. Самая серьезная критика досталась авторам «Первого обряда».
Документальный короткий метр «Жили-были три брата» Айдара Гайнуллина увлек всех. «Смотреть это хочется, и это смотреть нужно. Тем более тут есть проблема», – отчитался Каптерев.
Данный фильм – это три новеллы о людях, живущих между селом и городом. Первый, Алмаз, когда-то бросил разгульную городскую жизнь и нашел внутренний покой в деревне. Второй, Рафиль, не смог определиться, где ему лучше, не доехав до большого города и не оторвавшись до конца от родной деревни. Третий, Айдар, живет в Казани, в деревне почти не бывает, ходит на курсы татарского языка, увлекается Ницше.
«Я получила удовольствие, которое долго не испытывала от документального кино», – сказала Алексеева.
Мультфильм «Су анасы и Юха», созданный «Школой анимации А1002», был очень тепло встречен экспертами. Многие отметили сходство с японской анимацией. Коротко его можно описать так – через аниме к татарской молодежи.
«Учитывая то, что сейчас молодежь сильно погрузилась в мир аниме и мы хотим привлечь внимание к нашим традиционным историям, небольшое подражание присутствует», – рассказал руководитель «А1002» Розалин Каримов, представивший мультфильм.
Еще по трем продуктам авторы представили только тизеры: «Откремля!» Альберта Шакирова, «тревел-шоу» о районах Татарстана; «Байдек» Марселя Махмутова, игровое кино по сказке Каюма Насыри, съемки пройдут с конца июля по сентябрь; документально-игровой фильм «Алифба» Ильдара Ягафарова.