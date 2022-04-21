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Ру Тат
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Происшествия
21 апреля 2022  16:54
Павел Климчак

Аниматоров в костюмах лосей и драконов из центра Казани суд арестовал на трое суток

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Накануне в отдел полиции «Япеева» доставили четверых аниматоров: двое из них были в костюмах дракона, еще двое – в костюме лосей. На каждого из них составили административный протокол за мелкое хулиганство.

 

Фото: соцсети

Суд принял решение арестовать троих из задержанных на трое суток, четвертого – оштрафовать на 500 рублей. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Кроме того, как выяснилось, один из аниматоров является иностранцем, который находится на территории России незаконно. На него составили отдельный протокол за это нарушение. Принято решение депортировать его из страны и оштрафовать на две тысячи рублей.

#аниматоры #баумана #мелкое хулиганство
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