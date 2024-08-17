«Анимация», «Волга-Волга», «Мураками» и «Дом кукол» приедут на «Рок-берега» в Чистополе

Фото: ВИА «Волга-Волга»

Второй фестиваль «Рок-берега» стартует в воскресенье, 18 августа, в 15:00 на центральной площади Чистополя.

В этом году в составе участников заявлены группы «Анимация», «Волга-Волга», «Мураками», «Дом кукол», «Холи», Clever Orchestra, Nalien, «Ветер», а также две чистопольские группы – Vis-à-vis и Respect.

«Состав в этом году достаточно весомый: у нас целых четыре хедлайнера! Такому лэйнапу многие поволжские фестивали позавидовали бы! Кроме хедлайнеров, даже при небольшом временном промежутке мы всегда стараемся, чтобы в программе были еще и молодые, и местные коллективы», — рассказал один из организаторов фестиваля Антон Салакаев.

На центральной площади города в эти дни возводят огромную сцену. В день фестиваля на нескольких дорогах города перекроют движение автотранспорта. Для гостей оборудованы дополнительные парковки.

В день фестиваля в Чистополе будут организованы автобусные экскурсии по историческому центру города, разыграны сертификаты на посещение музеев города — в этот день они будут работать с 12:00 до 20:00.

На площади в день мероприятия будут развернуты интерактивные площадки, фуд-корт, пройдет дегустация напитков, будет организована продажа сувениров и мерча рок-групп. Пройдут конкурсы и розыгрыш подарков от партнеров проекта.

Фото: ВИА «Волга-Волга»

«Рок-берега» появились в прошлом году в рамках открытого музыкального фестиваля «Волга-Волга» и проекта BIG TWIN MUSIC при поддержке администрации Чистопольского муниципального района и государственного музея-заповедника Чистополя.

Первый фестиваль собрал на площади почти 10 000 человек. 70 000 зрителей посмотрели программу онлайн. В этом году на «Рок-берега» ждут гостей не только из Татарстана. Посетить город планируют зрители из разных городов России.

18 августа 2024 г. Чистополь, Центральная площадь

15:00 — 22:30

Вход свободный.

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