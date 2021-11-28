«Әни, нәнә, инәй, аника, әннә»: как обращаются к мамам татары в регионах России

В Татарстане чаще всего приходится слышать такие обращения к матерям, как «әни» (әнием), «әнкәй» (әнкәем). Кроме них у татар есть обращения «әнәй», «нәнә», «инәки», «инәй», «инәкәй», «әнкәм», их в речи тоже многие используют. А как обращаются к мамам татары, живущие в регионах страны?

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Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Корреспондент ИА «Татар-информ» Гулюза Ибрагимова поговорила с татарами Волжско-Уральского региона и поинтересовалась, как они обращаются к матерям.

Насколько мне известно, у нас слово «әнкәй» используется в отношении родных матерей. Пообщавшись с татарами в регионах, узнала: оказывается, словом «әнкәй» принято называть также тещу или свекровь, то есть маму мужа или жены. Мужчина называет тещу не «әби», как это у нас распространено, а «әнкәй», так же и его жена называет свекровь «әнкәй», даже если при этом муж обращается к своей маме «әни».

Интересным показалось использование слова «әннә», я считала, что его можно услышать только от малышей, едва выучивших свои первые слова. В некоторых регионах «әннә» такой же синоним слова «мама» и для взрослых, например, в Нижегородской области.

Башкортостан

Преподаватель татарского языка в Стерлитамакском филиале БГУ Насима Мукимова:

«У татар Башкортостана более широко распространено обращение “әни”. В северо-западных районах, например в Балтачевском, говорят “әнкәй”, в Бураевском районе встречается обращение “әннә”. В этом случае имеем в виду не только детей, но и взрослых. Поколение старше нас обращались к матерям “әнкәй”, предыдущее поколение – “инәй”. “Инәй” – “әнкәй” – “әни” – так можно выделить три поколения».

Ахметзаки Муратшин долгие годы проработал в Доме культуры, живет в Гафурийском районе.

«В своей семье мы называли маму “әнкәй”. У соседей было принято говорить “әни”, а на другой улице обращались “әнием”. Супруга родом из Буздякского района, так вот у них говорят “инәкәй”, “инәки”. Мама называла мою бабушку “инәй”», – говорит он.

Студент БГУ Самат Давлетшин:

«У нас используются слова “әни”, “әнкәй” и “инәкәй”. В родном селе мамы – Кунакулово называют мам “инәкәй”».

В прошлом году в социальных сетях после нашего небольшого исследования высказались и татары, живущие в разных районах Башкортостана. Географию слов-обращений можно отследить и по ним. Бакалинский район – инәкәй, Кушнаренковский район – әни, Октябрьский район – әнием, Балтачевский район – ини, инекәй, Буздяковский район – әннә, Краснокамский район – инәкәй, Дюртюлинский район – әнкәй, әни, Чекмагушевский район – әни, әнкәй, инәй, инәкәй, Миякинский район – әнкәй.

Наш читатель Хисаметдин Исмагилов из деревни Гулюм Стерлибашевского района поведал нам историю появления в их семье обращения к матери и отцу.

«В нашей семье называли родителей “әнкәй” и “әткәй”. Расспросил об этом маму. Оказывается, в доме по соседству проживали нефтяники, и их дети так разговаривали. С ними частенько играла наша старшая сестра, и в один прекрасный день она заявила, что впредь будет называть папу и маму “әткәй”, “әнкәй”. Так она и сделала, а мы, младшие дети, научились у сестры», – написал он.

Читательница Галия Миргалиева:

«Мы из Миякинского района. Я называла маму “әнкәй”. Однажды в Чишминском питомнике среди кустов малины меня услышала какая-то женщина и сказала: «Ты уже большая, а сама говоришь “әнкәй”, в твоем возрасте пора говорить “әни”».

Оренбургская область

По словам библиотекаря Светланы Ахметзяновой, местные татары обращаются к матерям «әни» и «әнкәй». «Чаще используется слово “әни”. В селах язык сохраняется, а в городе мы стараемся прививать слово “әни”», – говорит она.

Рамай Юлдашев из села Ибряево Оренбургской области отмечает, что у них распространены два обращения. «У нас половина села называет маму “әни”, другая половина – “инәй”. Мы всю жизнь говорили “инәй”, так нам ближе. Соседи говорят “әни”. Для нас оба слова равны».

Самарская область

Редактор сайта «Самарские татары» Римма Нуретдинова рассказала, что у них используется слово “әни”. «У нас говорят “әни”. Другого обращения не слышала. Наверное, молодежь больше называет мамой. В деревнях люди старшего поколения еще говорят “инәй”».

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Саратовская область

Реналь Ихсанов из Саратова:

«Мы обращаемся “әнием”, “әникай” (“аникай”), наши родители говорят “әни” или “әнкәй”. А мои племянники чаще называют “аника”».

Пензенская область

Руководитель молодежного Исполкома Татарской национальной автономии Руслан Канеев:

«У нас к матери обращаются ласковым словом “әникам” (“аникам”), или же “әни”. Редко используется “әнкәй”. Люди старшего поколения говорят “әникәй” (“аникай”)».

Ульяновская область

Супруга председателя Татарской национально-культурной автономии Ульяновской области Рамиса Сафина – Рамиля ханум рассказала, что у них чаще используют слово «әнәй»: «“Әнәй” для нас привычнее. Моя подруга, которая родом отсюда, обращается так же. “Әни” не используется вовсе».

По словам Гульнары Богдановой из Старокулаткинского района, в южной части края используются обращения «әни», «әникай». «У нас говорят “әни”, “әникай”. Мужчины говорят “әни”, а “әникай” используют в речи женщины. В некоторых селах еще есть “әнәй”. Моя мама, кстати, называла мою бабушку “әни”», – рассказала она.

Удмуртская Республика

Главный редактор газеты «Яңарыш» Рамзия Габбасова, город Ижевск:

«Я называю маму “әни”. У нас в основном так принято. В Балезинском районе так же. Иногда встречается красивое слово “әнкәй”, у наших бабушек и дедушек оно так же было в ходу. Маму мужа или жены называют “әни” и “әнкәй”».

Чувашская Республика

Председатель Национально-культурной автономии татар Чувашии Хайдар Сафиуллин:

«У нас все говорят исключительно “әнәй”, и я в том числе. Немногие обращаются к матерям на литературном языке, употребляя слово “әни”, например, так говорят дети учителей. Часто встречается еще одно обращение – “анай”».

Айшат Шарипов из Урмаева так же называет свою маму «әнәй». «Отец родом из Самарской области, он называет мать “әни”. Мама так же обращается к матери “әнәй”. Бабушка с маминой стороны при жизни называла свою маму “әнкәй”, она из Сармановского района», – поделился он историей своей семьи.

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Республика Мордовия

Юрист муфтията Алсу Мякушева отметила, что в каждом селе употребляются разные слова обращения к матерям:

«“Әни”, “нәнәй”, “аникай”… Раньше чаще употреблялось “әни”, сейчас слово приобрело разные формы. Есть даже такие слова как “нәнәкай”, “әникай”. Что интересно, некоторые употребляют слово “әникай” при обращении к бабушкам, а в некоторых районах – к матерям».

Нижегородская область

Руководитель областной организации «Ак калфак» Зиля Ахмадуллина:

«У нас в разных районах употребляются разные обращения. В Пильнинском районе говорят “әннә” и пожилые, и молодые. Услышав такое обращение впервые, я удивилась и решила, что так говорят только в нескольких семьях. Но это свойственно в целом по всему району. Это очень необычно, когда 50-60-летние люди обращаются “әннә”. Используются также “әнкәй” и “әни”. В Сергачском районе в нескольких селах говорят “нәнәй”, в остальных все больше “әни”. Я общаюсь со многими татарами, к сожалению, сейчас даже в татарских деревнях дети говорят “мама”. Многие перенимают такое обращение у городских, когда дети приезжают на летние каникулы. Мы не местные, и мои дети обращаются ко мне “әнием”».

Республика Марий Эл

По словам сотрудницы Республиканского центра татарской культуры Рамзии Аухадуллиной, у них распространено слово «әни».

«Мне уже 52 года, мы говорим “әни”, молодежь сейчас обращается к матерям так же. Моя мама по сей день говорит “әни”, другого обращения не знаю. Свекровь называют “әнеки”», – рассказала она.

Валерий Иванов, деревня Малые Нослы:

«Мы говорим “әни”, есть еще обращения “әнкәй”, “нәнә”, у нас дома так же принято называть “әни”. С детства так приучили. “Нәнә”, “әнкәй” чаще употребляют в речи люди старшего поколения. Молодежь говорит “әни”. Моя мама свою маму называет “нәнә”».

Кировская область

Рустам Мухлисов называет маму «әни». «Мы в Малмыжском и Вятскополянском районах употребляем обращение “әни”. Некоторые еще говорят “нәнә”, мой отец так свою маму называл. А вот мама к своей маме обращается “әни”. Среди друзей так же не раз слышал обращение “нәнә”», – отметил он.

Пермский край

Руководитель татарской молодежной организации «Чак-чак» Рустам Галимов поведал, что у них матерей называют «әни».

Представитель Всемирного конгресса татар в Пермском крае Салим Назин:

«У нас говорят “әни”, в редких случаях используются “инәй” или “әнкәй”. В большинстве случаев мужчины обращаются к теще “әнкәй”. Например, моя супруга и свою, и мою маму называет “әни”. У нынешних детей все больше на устах русское слово “мама”. Кстати, слово “аника” тоже звучит не по-татарски. Если ребенок растет в смешанной семье, здесь возникают уже другие формы обращения».

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Волгоградская область

Руководитель Татарского национально-культурного центра Наиля Ахметова:

«У нас принято называть “әни”, в деревнях дети еще говорят “әникам”. Есть еще ласковое красивое обращение “әнкәм”. Моя мама называла свою маму “әни”».

Астраханская область

Данил Хилморатов рассказал, что сам называет маму «әни». «Других вариантов не слышал», – отметил он.

Председатель Национально-культурной автономии татар Астраханской области Динара Мазитова провела опрос среди местных татар и выяснила, что есть несколько форм обращения: аника, мамкаем, мамам, әника, әнкәй, әнием, әннәм, аникай.

Краснодарский край

Мулла Рафик Массаров: «К мамам обращаются “әнкәй” и “әни”, других слов нет. Дети, которые учатся с русскими детьми, говорят “мама”. У нас есть деревни Победитель и Хуторки. Татары, живущие там, говорят “әни”. Я и сам использовал такое обращение, и мои дети, а внуки уже говорят на русском языке».

Ростовская область

Председатель Ростовской областной общественной организации «Татарско-Башкирский культурный центр «Якташлар» («Земляки») Надия Курмакаева: «В Ростове говорят “әни”. На севере области употребляют слово “әникам”», – рассказала она. Также провела опрос среди татар и получила следующие варианты ответов: әникам, әни, анием, аникай, анай, инәкәй, инәй.

Каким бы словом мы ни называли своих мам, для каждого из нас это самое дорогое, светлое, доброе слово. В нем заключены любовь, теплота, самые искренние чувства. И так хочется, чтобы современные дети обращались к мамам на своем родном языке.

www.intertat.tatar, перевод