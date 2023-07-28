Ангола заявила о желании закупить у России КАМАЗы и открыть у себя их производство

В долгосрочной перспективе Ангола намерена запустить у себя производство грузовиков КАМАЗ. Пока же власти страны рассчитывают импортировать грузовики из России, сообщил министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао.

КАМАЗы в Анголе «достаточно известны» и пользуются популярностью как в вооруженных силах, так и в гражданских целях, отметил министр. По его словам, особое значение они имели для страны в 80-х, 90-х и нулевых годах.

«В краткосрочной перспективе мы рассматриваем импорт грузовиков, но в средней и долгосрочной перспективе мы хотели бы создать сферу бизнеса, которая позволила бы собирать и создавать эти грузовики в нашей стране», – цитирует РИА Новости комментарий Жао на полях форума «Россия – Африка».

Он добавил, что сейчас в планах закупка максимально возможного количества грузовиков. Он назвал их отличным решением логистических проблем.

Напомним, накануне «Татар-информ» также сообщил, что Ангола заинтересовалась опытом Татарстана в нефтепереработке. Раис республики Рустам Минниханов на встрече с главой МИД Анголы Антониу Тете отметил, что республика готова рассмотреть возможность сотрудничества в данном направлении.