Андриевский официально назначен на пост главного тренера «Амура»

Фото: hcamur.ru

Александр Андриевский официально возглавил «Амур» до конца сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

Напомним, с 1 ноября Андриевский исполнял обязанности главного тренера «Амура» по причине развития острой коронавирусной инфекции у наставника хабаровчан Александра Гальченюка. Позднее стало известно, что Гальченюк покинул данный пост.

За это время под руководством Андриевского «Амур» одержал 6 побед в 15 матчах, а также 3 встречи завершились не в основное время.

Ранее Александр Андриевский уже имел опыт наставничества в таких командах как «Гомель», минское «Динамо», «Сочи» и «Сибирь».

По итогам 35 игр «Амур» находится на 7 месте с 32 очками в турнирной таблице КХЛ.