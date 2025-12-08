news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 декабря 2025 13:00

Андриевский официально назначен на пост главного тренера «Амура»

Читайте нас в
Телеграм
Андриевский официально назначен на пост главного тренера «Амура»
Фото: hcamur.ru

Александр Андриевский официально возглавил «Амур» до конца сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

Напомним, с 1 ноября Андриевский исполнял обязанности главного тренера «Амура» по причине развития острой коронавирусной инфекции у наставника хабаровчан Александра Гальченюка. Позднее стало известно, что Гальченюк покинул данный пост.

За это время под руководством Андриевского «Амур» одержал 6 побед в 15 матчах, а также 3 встречи завершились не в основное время.

Ранее Александр Андриевский уже имел опыт наставничества в таких командах как «Гомель», минское «Динамо», «Сочи» и «Сибирь».

По итогам 35 игр «Амур» находится на 7 месте с 32 очками в турнирной таблице КХЛ.

#ХК Амур #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025