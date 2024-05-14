Андрею Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

Уголовное дело и два года лишения свободы грозит создателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, не останется без внимания общение Макаревича с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора музыкант заявил, что поддерживает ВСУ в конфликте с Россией.

«В отношении музыканта после таких его заявлений планируется провести проверку на экстремизм», – сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.