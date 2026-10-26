Андрею Бокареву присвоено звание заслуженного работника физкультуры РТ
Бизнесмен, вице-президент Федерации тенниса России Андрей Бокарев удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
В тексте документа поясняется, что предприниматель отмечен за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и заслуги в развитии физической культуры и спорта.
Указ был подписан 23 октября текущего года – в этот день Бокарев отметил 60-летний юбилей.
Андрей Бокарев находится на 40-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 4,9 млрд долларов США.