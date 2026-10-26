news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 октября 2026 11:59

Андрею Бокареву присвоено звание заслуженного работника физкультуры РТ

Читайте нас в
Андрею Бокареву присвоено звание заслуженного работника физкультуры РТ
Фото: пресс-служба Федерации тенниса России

Бизнесмен, вице-президент Федерации тенниса России Андрей Бокарев удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В тексте документа поясняется, что предприниматель отмечен за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Указ был подписан 23 октября текущего года – в этот день Бокарев отметил 60-летний юбилей.

Андрей Бокарев находится на 40-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 4,9 млрд долларов США.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Неизвестные напали на мать Вучича и порвали ее пакеты с продуктами с рынка

25 октября 2026
В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев

В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев

25 октября 2026
Новости партнеров