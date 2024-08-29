Андрей Худолеев об информационной войне: Идут попытки растащить юбилей Победы

В рамках Всероссийского форума национальных средств массовой информации ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев рассказал об этноконфессиональном аспекте информационных войнах.

«Среди журналистов (и особенно не журналистов) есть заблуждение, что все есть в социальных сетях. Врут нагло», – начал свое выступление Худолеев.

Как отмечает Худолеев, одна из современных тендений – перекупание информационных ресурсов для создания противоправного контента.

«Создается ресурс приличными людьми. Это может быть телеграм-канал СМИ или самостоятельная информационная площадка. Пишет очень хорошие и правильные вещи. К ним присматриваются – у них ипотека. А не хотите канал продать? И предлагают сумму, которая погасит их ипотеку», – описал схему манипуляций Худолеев.

Другим популярным средством общественного возбуждения, по мнению спикера, становятся рассуждения на тему «Какой народ больше герой СССР?».

«Уже сейчас идут попытки, как это называется, "растащить юбилей Победы по национальным квартирам"», – считает Худолеев.

Многие из перечисленных фактов оказались неожиданностью для представителей СМИ, как, например, целый этнос – ингерманландцы. Директор чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов отметил, что о многих из них он слышит впервые.

«О некоторых этносах, про которые говорил Андрей Худолеев, я слышу впервые. Я думал, что я знаю всё о сепаратистских направлениях, которые инициируются из-за рубежа», – заявил директор ЧГТРК «Грозный».

Но одной проверки фактов в общедоступных источниках бывает недостаточно так же, как и первоисточников оказывается мало. В этом случае на помощь приходит только опыт.

«Это все приходит только с опытом. Если вы каждый день занимаетесь этими вопросами, то уже понимаете, из какой области и для чего эту информацию могли закинуть. Для того, чтобы найти первооисточник, нужно этим вопросом заниматься, глубоко вникать в этот вопрос», – считает Ахмадов.