Андрей Тузиков: Количество локальных конфликтов сократить не удастся

Андрей Тузиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество локальных конфликтов сократить не удастся, оно даже будет увеличиваться. Об этом заявил доктор социологических наук Андрей Тузиков в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Аналитик утвердительно ответил на соответствующий вопрос ведущего и заметил, что нынешнему времени предшествовал «период долгого мира», который теперь закончился.

«Этот долгий мир поддерживался балансом сил, в том числе в сопредельных государствах. Сейчас мы наблюдаем, что у человечества, с одной стороны, нарушен баланс сил, а новый еще не сложился. Появилось желание выяснять на поле боя, кто сильнее», — констатировал Тузиков.

Вместе с тем эксперт уточнил, что речь идет не столько о глобальном военном противостоянии, сколько о «гибридной мировой войне». Он также обратил внимание на риски, связанные с политиками, лишенными страха войны.

«Они не боятся смертей, не боятся потенциальных противников, рассуждая так, что они не рискнут, они слабенькие, у них духу не хватит и прочее. Вот в этом я вижу опасность», — сказал заведующий кафедрой государственного управления, истории, социологии КНИТУ-КХТИ.

«Чем быстрее сложится новый мировой порядок, тем быстрее наступит сокращение количества локальных конфликтов. Они будут идти где-то по периметру», — заключил Андрей Тузиков.