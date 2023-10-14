Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Андрей Тузиков: Количество локальных конфликтов сократить не удастся
Количество локальных конфликтов сократить не удастся, оно даже будет увеличиваться. Об этом заявил доктор социологических наук Андрей Тузиков в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
Аналитик утвердительно ответил на соответствующий вопрос ведущего и заметил, что нынешнему времени предшествовал «период долгого мира», который теперь закончился.
«Этот долгий мир поддерживался балансом сил, в том числе в сопредельных государствах. Сейчас мы наблюдаем, что у человечества, с одной стороны, нарушен баланс сил, а новый еще не сложился. Появилось желание выяснять на поле боя, кто сильнее», — констатировал Тузиков.
Вместе с тем эксперт уточнил, что речь идет не столько о глобальном военном противостоянии, сколько о «гибридной мировой войне». Он также обратил внимание на риски, связанные с политиками, лишенными страха войны.
«Они не боятся смертей, не боятся потенциальных противников, рассуждая так, что они не рискнут, они слабенькие, у них духу не хватит и прочее. Вот в этом я вижу опасность», — сказал заведующий кафедрой государственного управления, истории, социологии КНИТУ-КХТИ.
«Чем быстрее сложится новый мировой порядок, тем быстрее наступит сокращение количества локальных конфликтов. Они будут идти где-то по периметру», — заключил Андрей Тузиков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»