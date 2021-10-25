Андрей Тузиков: Госдума учтет мнение Татарстана о названии должностей лидеров регионов

Государственная дума РФ учтет мнение Госсовета РТ, который отказался поддержать проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Такое мнение выразил декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) — доктор социологических наук и профессор Андрей Тузиков.

«Каждый региональный законодательный орган имеет право на свой голос. Процесс обсуждения законопроектов — нормальное действие в пределах действующей Конституции», — считает Тузиков.

Говоря о перспективах прохождения этого законопроекта в Госдуме, политолог отметил, что скорее всего закон будет принят с поправками.

«Как FIFA принимает правила игры в футбол, так Госдума принимает правила игры в политику. Эти правила обсуждаются, принимаются и далее исполняются. А принимаются они или нет, это складывается из того, какие силы „за“ и „против“, как они между собой договариваются, какие документы приводятся, насколько эти аргументы обоснованы», — отметил Тузиков.

Госсовет Татарстана выступил против федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который унифицирует названия должностей руководителей регионов и усложняет региональным органам власти участие в разработке федеральных законов.