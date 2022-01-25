Андрей Турчак: Татарстан — локомотив проектов по улучшению качества жизни граждан

Татарстан является регионом-локомотивом по успешной реализации проектов, направленных на рост качества жизни людей. Об этом на XXXIV региональной конференции татарстанской «Единой России» сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что татарстанское отделение «Единой России» является самым крупным и самым эффективным с точки зрения своей работы.

«Руководство Татарстана, Рустам Нургалиевич Минниханов, ставит масштабные задачи по улучшению качества жизни жителей республики. И для „Единой России“ это безусловный приоритет, который закреплен в федеральной „Народной программе“, а также в ее республиканском разделе. Нам нужно ее исполнять, отвечать за свои слова и выполнять наказы граждан, которые мы собирали в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что всего по стране было собрано более 2,5 млн наказов.

«Благодаря вашей работе, Татарстан неоднократно становился локомотивом перспективных сфер, которые волнуют наших избирателей: капремонт объектов здравоохранения, детских клубов, лагерей, развитие общественных пространств, парков и скверов. Особо отмечу, что на территории республики эффективно работает республиканская программа „Наш двор“. Многие ее компоненты оказались востребованы на федеральном уровне», — отметил Андрей Турчак.

Он также добавил, что в Татарстане активно развиваются цифровые сервисы. И здесь татарстанское отделение «Единой России» не отстает от данного тренда. Поэтому на базе отделения партии в республике был создан всероссийский Центр развития цифровых компетенций.

«Это ресурсный центр для всех наших региональных отделений», — заключил Андрей Турчак.