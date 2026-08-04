Андрей Тихонов «наехал» на игроков РПЛ

Фото: Алексей Ерёмин / rfs.ru

Российский экс-футболист, восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов жестко «наехал» на игроков РПЛ.

– У нас половина чемпионата российского — все плачут и посылают сердечки всем, ****! У нас мужики-то остались в РПЛ?! Мы раньше радовались, чемпионство выигрывали, бились как…

– А почему проявление любви — это не мужское?

– Послушайте, ну хватит уже сердечки посылать и ныть после каждого гола! Что вы там выигрываете, если нигде не участвуете, а все сердечки посылаете каким-то любимкам?! И плачете после…

– Что плохого? Тебя жена вдохновляет.

– Мужики должны оставаться мужиками! Хватит эти сердечки посылать! – сказал Тихонов в выпуске «Это футбол, брат!».



Добавим, Андрей Тихонов – легенда «Спартака».