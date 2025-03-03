Андрей Свечников заступился за партнера и подрался в конце игры с «Калгари»

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Воспитанник казанского «Ак Барса» Андрей Свечников, ныне выступающий за «Каролину Харрикейнз», вступил в драку с защитником «Калгари Флеймз» Джоэлем Хэнли в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Схватка произошла в конце третьего периода. Конфликт спровоцировала жесткая игра канадского игрока против форварда «Каролины» Джордана Мартинука, а российский форвард решил заступиться за партнера. После драки судьи разняли игроков, наказав обоих пятиминутными штрафами.

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Напомним, на счету Андрея Свечникова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 18 заброшенных шайб и 25 голевых передач в 60 матчах.