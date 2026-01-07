news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 января 2026 16:25

Андрей Свечников о матче с «Далласом»: Это важная победа для нас

Читайте нас в
Телеграм
Андрей Свечников о матче с «Далласом»: Это важная победа для нас
Фото: «Каролина Харрикейнз»

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился впечатлениями после победного матча над «Далласом Старз» (6:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Во встрече с «шерифами» 25-летний российский нападающий стал автором четырех результативных передач и был признан третьей звездой игрового дня.

«Конечно, это важная победа для нас. Мы играли с первой и до последней минуты. Просто шли вперёд, вперёд, вперёд. Думаю, что это наша ментальность», - цитирует Свечникова сайт НХЛ.

Всего на счету Андрея Свечникова 43 матча в НХЛ в сезоНе-2025/26. В его активе 12 шайб и 23 результативные передачи.

#андрей свечников #НХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026