Андрей Свечников набрал 2 очка в матче НХЛ и помог «Каролине» разгромить «Бостон»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 очка в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и помог своему клубу разгромить «Бостон» со счетом 7:1.

В частности, 21-летний хоккеист в начале первого периода отметился голевой передачей на победную шайбу финна Йеспери Котканиеми, а в самом конце третьей двадцатиминутки поставил точку в матче, предопределив финальный счет встречи.

В нынешнем сезоне на счету экс-хоккеиста системы казанского «Ак Барса» 30 очков в 33 играх. На данный момент россиянин является вторым бомбардиром «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ.