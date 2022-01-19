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Спорт
19 января 2022  12:11
Дамир Садриев

Андрей Свечников набрал 2 очка в матче НХЛ и помог «Каролине» разгромить «Бостон»

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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 очка в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и помог своему клубу разгромить «Бостон» со счетом 7:1. 

В частности, 21-летний хоккеист в начале первого периода отметился голевой передачей на победную шайбу финна Йеспери Котканиеми, а в самом конце третьей двадцатиминутки поставил точку в матче, предопределив финальный счет встречи. 

В нынешнем сезоне на счету экс-хоккеиста системы казанского «Ак Барса» 30 очков в 33 играх. На данный момент россиянин является вторым бомбардиром «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ.

#хоккей #НХЛ #андрей свечников
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