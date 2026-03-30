На главную ТИ-Спорт 30 марта 2026 14:32

Андрей Созин: «Лучше бы в РФС извинились за видео из раздевалки. Это просто позор»

Фото: rfs.ru

Футбольный эксперт Андрей Созин резко раскритиковал Российский футбольный союз за публикацию видео из раздевалки сборной России во время товарищеского матча с Никарагуа (3:1). На ролике запечатлено, как главный тренер Валерий Карпин в нецензурной форме общается с игроками в перерыве встречи.

«К сожалению, несколько раз пересмотрел видео, потому что не мог поверить своим глазам. РФС буквально вырезает и выкладывает на обозрение сотням тысяч людей, как тренер пихает игрокам, используя нецензурную лексику через слово», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Эксперт подчеркнул, что не ставит в вину Карпину методы мотивации, если тот считает их необходимыми, но главные претензии у него к федерации. «Главный вопрос — к РФС. Зачем они это выложили в общий доступ? Там что, все так разговаривают, считают правильным такое показывать? Выставлять внутренние дела команды? Если вы хотели продемонстрировать, какой у нас неравнодушный тренер — вы эту задачу провалили», — заявил он.

Созин выразил опасение, что такой контент могут увидеть дети, следящие за кумирами. «Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера. Лучше бы я и другие болельщики не знали, что в перерывах товарищеских матчей в раздевалках творится такое», — резюмировал эксперт.

#валерий карпин #РФС
