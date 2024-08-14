Андрей Руденко: Для музыкальной жизни нашего города «Jazz в Кремле» - событие!

Ольга Акимичева

15 августа на очередном концерте фестиваля «Jazz в Кремле» выступит лидер Ruden Jazz Band, пианист, композитор и аранжировщик Андрей Руденко. В арсенале Андрея три авторских альбома с участием известных музыкантов России, а в этом году известный музыкант отмечает юбилейный концерт, приуроченный к 50-летию. Мы встретились с джазменом, чтобы обсудить музыку, фестивальную культуру и творческие планы.

Какие чувства испытываете в преддверии этого важного события?

Андрей Руденко (АР): Сказать честно, чувства двоякие абсолютно. С одной стороны, вроде бы человек сам себе некие морковки перед носом вешает, создает какие-то планы. С другой стороны, как бы такой внутренний червь, он как-то постоянно сомневается, он говорит, а что, собственно говоря, изменится, что это всего лишь некая дата. Но тем не менее у меня есть ожидание того, что какой-то итог будет, то есть творчество, то есть некий внутренний подъем, ажиотаж по поводу того, что есть серия концертов. У нас вот получается после «Jazz в Кремле» тур целый. Мы будем играть в Москве, в Питере и в Выборге.

Вы долгое время сотрудничаете с Ольгой Скепнер. Как вы познакомились и что, на ваш взгляд, делает творчество вместе особенным?

АР: Это вообще такая отдельная история в моей жизни. С Олей знакомы очень давно, но работать и дружить стали не сразу. Она достаточно характерная, и я достаточно характерный. Вот поэтому были моменты сначала какой-то притирки друг к другу. У нас творческое слияние произошло в 2012 году. Мы активно стали работать вместе.

Она позвала на какие-то мероприятия, я ее стал звать. И вот завертелось, закрутилось. У нас очень много сейчас фестивальных программ, именно серьезного концертного уровня программ. Она была ведущей на всех фактически презентациях моих альбомов, которые я записал и в Казани, и на Мосфильме в Москве.

Как вы оцениваете значимость этого мероприятия для музыкальной культуры нашего города и страны в целом?

АР: Тут не надо быть семи пядей во лбу, да и очень как-то выстраивать какие-то серьезные философские концепции, чтобы не понять очевидность того, насколько, в общем, конечно, фестиваль важен. Фестиваль «Jazz в Кремле» раньше проходил в усадьбе Сандецкого, а сейчас уже разросся до Кремля - наверное, самой красивой и важнейшей площадки в нашем городе.

Фестиваль сейчас такого уровня и такого качества, что он приближает Казань к европейским городам - в смысле культуры, в смысле джаза. Здесь играют топовые артисты.

То, что будет цениться и оцениваться одинаково хорошо и в Китае, и в России, и в Европе, и еще где-то. Вот в смысле вот этой ликвидной планки для музыкальной жизни нашего города и вообще страны в целом «Jazz в Кремле» - событие!

Как фестиваль «Jazz в Кремле» повлиял на вас как на музыканта? Были ли у вас моменты, когда этот фестиваль стал поворотным в вашей карьере?

АР: Конечно, естественно, были, потому что вот, например, к каждому фестивалю, будь то «Jazz в Кремле» или «Jazz в Усадьбе Сандецкого», который раньше был, обязательно пишется какое-то новое произведение, то есть это стимул для нас, артистов. У меня ни разу не было такого, чтобы, участвуя в фестивалях, которые делает Ольга, я не написал бы новый трек к предстоящему перформансу. То есть это колоссальный творческий двигатель.

А какой вклад, на ваш взгляд, такие мероприятия, как ваш концерт и фестиваль «Jazz в Кремле», вносят в развитие городской культуры и социальной среды?

АР: Мне тяжело говорить в общем, я скажу насчет своего концерта, о качестве музыкантов, которые будут задействованы 15 августа. Олечка, естественно, солистка, она у нас хедлайнер, второе отделение за ней. Также будут выступать мои дочери огненные, музыканты из Москвы и Казани. У нас очень сбалансированный состав, интересный, разный. Мы будем играть разную музыку — будоражащую и современную в смысле погружения в саму музыку как таковую. В принципе, есть и «музыка для народа», как ее называют, достаточно понятная, под которую даже можно потанцевать.

Я думаю, что мы однозначно подарим тепло и искупаем слушателей в самой, самой современной и самой хорошей музыке. Бесспорно, я еще раз повторюсь, наш фестиваль вносит колоссальный, жирный плюс в культурную жизнь нашего города, потому что аналогов ему нет. Я много где бывал, я много где играл. Смело могу сказать, что каждый раз, возвращаясь в Казань, понимая, что здесь есть каждую неделю open-air площадка, причем не где-то, а в Кремле, я еще больше начинаю ценить родной город.

Какие творческие планы у вас после юбилейного концерта? Есть ли у вас идеи о новых проектах или направлениях, которые бы вы хотели исследовать?

АР: Безусловно, есть. Так сложилось. Меня как будто вот внутренний голос сподвиг. В 2023-м году я записал сольную пластинку на Мосфильме. Там треки, где просто звучит рояль, и где-то есть электронное оформление, под которое играю я. И подложка, плейбэк, как сейчас модно это называть, раньше просто называли фонограммой, сейчас модное слово плейбэк.

И в 2024 году выходит этот альбом, будет презентация в ноябре в Большом концертном зале. А дальше планируется презентация в разных других городах, поэтому в планах презентовать эту пластинку, донести до слушателя. Название пластинки «Монада», это такой достаточно масштабный труд, который мне посчастливилось записать. Я очень счастлив, что дошел до этого, потому что планы я вынашивал 6−7 лет, когда был ковид, конечно, было тяжело, чтобы вообще реализовать.

И напоследок что бы вы хотели сказать своим слушателям и поклонникам в этот юбилейный год?

АР: Искусство, а именно джаз, в любых проявлениях, хороший, качественный джаз — это музыка, которая спасала от угнетения, потому что корни джазовой и блюзовой музыки лежат в рабстве. Поэтому слушайте хороший джаз, оставайтесь с Ruden Jazz Band и вообще с фестивальной площадкой «Jazz в Кремле», и всё у вас будет хорошо.

Реклама. ИП Борисова О.Л.