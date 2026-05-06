На главную ТИ-Спорт 6 мая 2026 15:23

Андрей Разин: «Семейные отношения преобладают, и, скорее всего, Пресс уедет из «Металлурга»

Фото: metallurg.ru

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал будущее защитника Робина Пресса в магнитогорском клубе.

«Я с Прессом пять сезонов отработал. Вчера поговорили один на один, как понял, семейные отношения, которые у него начинаются, преобладают и, скорее всего, он уедет от нас. Да, парень со своими минусами, но у кого их нет? То, что делает Робин на синей линии – отказываться от такого хоккеиста мне очень жаль», –ответил Разин «Чемпионату».

«Металлург» завершил регулярный чемпионат с лучшим результатом в лиге (49 побед), но в полуфинале Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» (1-4).

#хк металлург магнитогорск #кхл
