30 декабря 2025 16:47

Андрей Разин рассказал, есть ли у него мечта возглавить сборную России по хоккею

Андрей Разин рассказал, есть ли у него мечта возглавить сборную России по хоккею
Фото: metallurg.ru

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в беседе с «РБ Спорт» рассказал, есть ли у него мечта возглавить сборную России по хоккею.

«Естественно, хочется сделать шаг вперёд. Кубок Гагарина есть, хочется выиграть второй, третий кубок. Сборная – это уже будет международный уровень, это и статус хоккеистов, с которыми надо будет работать. Это всё интересно, и к этому стремишься», – сказал Разин.

Андрей Разин возглавил «Металлург» летом 2023 года. В первый же сезон с уральцами наставник привел команду к Кубку Гагарина.

#хк Металлург
