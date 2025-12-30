Андрей Разин рассказал, есть ли у него мечта возглавить сборную России по хоккею

Фото: metallurg.ru

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в беседе с «РБ Спорт» рассказал, есть ли у него мечта возглавить сборную России по хоккею.

«Естественно, хочется сделать шаг вперёд. Кубок Гагарина есть, хочется выиграть второй, третий кубок. Сборная – это уже будет международный уровень, это и статус хоккеистов, с которыми надо будет работать. Это всё интересно, и к этому стремишься», – сказал Разин.

Андрей Разин возглавил «Металлург» летом 2023 года. В первый же сезон с уральцами наставник привел команду к Кубку Гагарина.