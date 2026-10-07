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На главную ТИ-Спорт 7 октября 2026 10:29

Андрей Разин опубликовал пост после своего отстранения из «Металлурга»

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Андрей Разин опубликовал пост после своего отстранения из «Металлурга»
Фото: metallurg.ru

Андрей Разин, отстраненный от работы главным тренером «Металлурга», опубликовал в соцсетях фото с обнаженным торсом, подписав его коротко: «Сегодня без комментариев!» Пост он сопроводил хэштегом «жизнь прекрасна и удивительна».

Напомним, что во вторник «Металлург» объявил об отстранении Разина от работы с командой. Причиной стали разногласия между тренером и игроками – как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев.

Директор клуба Алексей Жлоба уточнил, что отстранение не является окончательным вердиктом, а представляет собой управленческое решение, призванное остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления. По его словам, попытки урегулировать конфликт в рабочем порядке не принесли результата.

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года и привел команду к Кубку Гагарина в 2024-м. Несмотря на отстранение, магнитогорцы продолжают лидировать в Восточной конференции с 19 очками после 13 матчей.

#хк металлург магнитогорск #кхл
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