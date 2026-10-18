Андрей Разин официально покинул «Металлург»

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Магнитогорский «Металлург» и главный тренер Андрей Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Разин покидает пост главного тренера по соглашению сторон.

«Хоккейный клуб «Металлург» и Андрей Владимирович Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы. Андрей Владимирович покидает пост главного тренера нашей команды по соглашению сторон», — приводит комментарий директора клуба Алексея Жлобы пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года и привёл команду к Кубку Гагарина в 2024-м. В начале октября он был отстранён от работы с командой на фоне конфликта с игроками — как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Воробьёв. Несмотря на кадровые изменения, магнитогорцы продолжают лидировать в Восточной конференции.