Андрей Разин объяснил причины дефицита центров в российском хоккее

Фото: metallurg.ru

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью Sports’’ высказался о проблеме, которая давно обсуждается в российском хоккее — нехватке центральных нападающих высокого уровня. По мнению специалиста, корни этого явления следует искать в системе подготовки юных хоккеистов.

Разин считает, что в детском хоккее закладывается перекос в сторону физических качеств в ущерб игровому мышлению. «У нас делают акцент на катании и технике, а ребята с игровым мышлением не всегда соответствуют этим физическим критериям. Они не такие мощные, высокие», — пояснил тренер.

Вторым важным фактором он назвал чрезмерную ориентацию на сиюминутный результат. «В детском хоккее большой упор на результат, а не на рост хоккеиста. Детских тренеров тоже увольняют за поражения, поэтому они вынуждены играть на счет. А центральный — это в первую очередь голова. Умным игрокам сложнее пробиться», — резюмировал наставник «Металлурга».