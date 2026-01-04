Андрей Разин объяснил отказ от услуг Евгения Кузнецова

Фото: metallurg.ru

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин объяснил отказ от услуг нападающего Евгения Кузнецова, сославшись на высокую конкуренцию в составе.

Специалист назвал решение о расторжении контракта инициативой самого хоккеиста. Однако, раскрывая логику тренерского штаба, он сделал важное уточнение, сравнив ситуацию с другими игроками. По словам наставника, в команде действует принцип, согласно которому играют те, кто лучше всего соответствует ее скоростному и требовательному стилю.

«У нас играют те, кто подходит под наш хоккей... У нас не играл талантливый Федоров, не играл Джонсон, у нас и так длинная скамейка, мы хотим всем дать поиграть. Кузнецову места не нашлось», — приводит слова Разина «Чемпионат».

Таким образом, решение было продиктовано исключительно спортивными соображениями и тактической концепцией клуба, а не личными причинами или физической формой самого Кузнецова.