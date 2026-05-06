Андрей Разин: «Кузнецов должен мне хотя бы сказать спасибо»

Фото: metallurg.ru

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о периоде игры нападающего Евгения Кузнецова за магнитогорский клуб.

«Давайте расставим все точки над i. Он попросился в команду, у нас был долгий разговор. Я ему сразу сказал, что у нас в команде всё хорошо и если он не заиграет, это будет удар по моей репутации. Он обещал, что будет выполнять всё, что я скажу. Я его не выгонял. Он сам попросился, сам ушёл», — сказал Разин «Чемпионату».

Он привел в пример нападающего Сергея Толчинского, который сумел перебороть себя и влиться в структуру. «Евгений Кузнецов не стал ждать. Я считаю, что он должен мне хотя бы сказать спасибо, что мы проложили мостик в его хоккейной карьере. А что не остался — я что, буду его привязывать, что ли?» — добавил Разин. После ухода из «Металлурга» Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» и помог клубу выйти в плей-офф, однако уфимская команда вылетела во втором раунде, проиграв «Локомотиву» (0-4).