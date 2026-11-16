Разин анонсировал кадровые решения в составе СКА: «Надо резать по живому»
Главный тренер СКА Андрей Разин после разгромного поражения от «Трактора» (1:5) заявил о необходимости кадровых решений и дисциплинарных мер.
«Я как доктор скажу, что здесь надо резать по живому», — приводит его слова «Чемпионат».
По мнению тренера, в команде «немножко тепличные условия для некоторых созданы», а хоккеисты «должны быть дисциплинированы».
Разин также отметил, что «конфетно-букетный период закончился», все игроки получили шанс проявить себя, и теперь предстоит «сформировать здоровый коллектив». Это поражение стало для СКА седьмым в 11 матчах под руководством Разина, который возглавил команду 18 октября.