Разин анонсировал кадровые решения в составе СКА: «Надо резать по живому»

Главный тренер СКА Андрей Разин после разгромного поражения от «Трактора» (1:5) заявил о необходимости кадровых решений и дисциплинарных мер.

«Я как доктор скажу, что здесь надо резать по живому», — приводит его слова «Чемпионат».

По мнению тренера, в команде «немножко тепличные условия для некоторых созданы», а хоккеисты «должны быть дисциплинированы».

Разин также отметил, что «конфетно-букетный период закончился», все игроки получили шанс проявить себя, и теперь предстоит «сформировать здоровый коллектив». Это поражение стало для СКА седьмым в 11 матчах под руководством Разина, который возглавил команду 18 октября.