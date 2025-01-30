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Руc Тат
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Общество 30 января 2025 14:55

Андрей Поминов: «Частая смена мест работы – сегодняшняя нормальность»

Если в 1980-х годах окончить университет значило обеспечить себя работой на десятилетия, то сегодня это не так. Своим видением ситуации поделился первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«В течение того времени, когда человек работает, он меняет очень много мест работы, очень много специальностей. Это сегодняшняя нормальность», – заявил «Татар-информу» Поминов.

Вместе с тем сейчас на рынке требуются более узкие специалисты, отметил чиновник. Если взять в качестве примера IT-сферу, то в ней существует огромное количество узкопрофильных специалистов, в том числе тестировщики, разработчики VR-проектов и кодеры. По мнению замминистра, эта тенденция будет в ближайшее время развиваться и в других сферах экономики.

«Задача системы образования – не только дать какую-то конкретную специальность, но и научить людей быстрой переквалификации», – убежден Поминов.

#андрей поминов
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