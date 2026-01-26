Андрей Никонов остается в «Тракторе» до конца сезона-2025/26

Фото: hctraktor.org

В последний момент сорвался переход Андрея Никонова из челябинского «Трактора» в минское «Динамо». Об этом стало известно от хоккейного агентства WInners, представляющего интересы игрока.

«По независящим от нас причинам обмен Андрея Никонова из челябинского «Трактора» не состоялся», – сообщило агентство у себя в телеграм-канале. Напомним, дедлайн в КХЛ завершился 25 января.

Слухи об обмене 23-летнего форварда ходили еще осенью 2025 года. Правда, тогда агент игрока Александр Черных опроверг данную информацию. В текущем сезоне на счету Никонова 5 шайб, 3 ассистентских передачи в 41 матче.

Ранее Андрей Никонов в КХЛ выступал за команды «Торпедо», минское «Динамо» и «Сочи». Всего в чемпионате форвард провел 194 встречи и заработал 25 (13+12) очков.