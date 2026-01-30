Андрей Никитин заявил, что Татарстан получит на развитие дорог 12,5 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году Татарстан получит на развитие дорог 12,5 млрд рублей, рассказал по видеосвязи министр транспорта России Андрей Никитин на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Татарстан – один из признанных технологических, туристических и культурных центров России. Транспорт и дорожное хозяйство региона – важный элемент обеспечения связанности территории России. От этого напрямую зависит повышение качества жизни наших граждан. Эти задачи поставил перед нами Президент РФ Владимир Путин. Мы их реализуем, в том числе в рамках нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни», – заявил он.

По словам Никитина, около 73% местных дорог в республике находятся в нормативном состоянии.

«Это один из лучших показателей в России», – констатировал он.

Глава Минтранса отметил, что Татарстан одним из первых выполнил поручение Президента России, утвердив в сентябре 2025 года программу развития общественного транспорта до 2030 года.

«Это важный шаг в рамках работы по обновлению автопарка региона. Уже 82% общественного транспорта Татарстана приведено к нормативу. Это существенно выше среднего по стране. Наша общая цель – сохранить высокий уровень этого показателя с достижением планового значения 85% к 2030 году», – подчеркнул он.

Никитин добавил, что особое внимание в республике уделяют всесторонней поддержке ветеранов, участников СВО и членов их семей.

«Необходимо продолжить системную работу по привлечению в транспортную отрасль регионов ветеранов СВО. Их опыт, в том числе, будет способствовать развитию гражданских беспилотных технологий», – заключил он.