Андрей Назаров высказался о провальных выступлениях «Барыса» в текущем сезоне

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Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров прокомментировал выступления «Барыса» в текущем сезоне КХЛ.

По его словам, новому руководству команды, которая проигрывает по 0:8, нужно сделать выводы. Нельзя постоянно рассчитывать на молодых игроков, сказал Назаров.

«Хочется, чтобы новое руководство казахстанского клуба, идущего в аутсайдерах и проигрывающего матчи со счетом 0:8, сделало выводы. Не все можно вывозить на молодежи, особенно если ты рассчитываешь на положительный результат. Любая команда и ее болельщики хотят побеждать. Я знаю, что в «Барысе» всегда были одни из лучших легионеров в лиге: вспомните Доуса, Бойда, Боченски, Даллмана. Будем надеяться, что в руководстве поймут суть всех проблем, потому что нынешняя ситуация никак не популяризирует хоккей в Казахстане, где этот вид спорта ценят и любят», – передает слова Андрея Назарова «Чемпионат».

Напомним, в данный момент «Барыс» идет на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции. Вчера команда уступила «Трактору» со счетом 0:8 на выезде.

В следующем матче астанчане сыграют с «Сибирью». Встреча состоится 6 марта в 17:30 по мск.