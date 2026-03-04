Андрей Назаров прокомментировал драку на послематчевом рукопожатии в КХЛ

Фото: metallurg.ru

Известный российский тренер Андрей Назаров высказался об инциденте, произошедшем после матча между «Амуром» и «Нефтехимиком», когда игроки устроили потасовку во время традиционной церемонии рукопожатия.

По мнению специалиста, подобное напряжение — следствие обострения борьбы в турнирной таблице.

«Напряжение в регулярном чемпионате КХЛ достигло своего предела, дело дошло даже до драк на послематчевых рукопожатиях. Все понимают, что пора включаться, поезд в плей-офф постепенно уходит. Так что лучше включиться поздно, чем никогда», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Тренер отметил, что хабаровский «Амур» находится в сложной ситуации, вынужденный выжимать максимум для попадания в восьмерку на Востоке, однако конкуренция со стороны «Сибири» сохраняет высокую интригу.

Отдельно Назаров затронул тему судейства, выразив надежду, что в плей-офф оно отойдет на второй план.

«Будем надеяться, что в плей-офф будет как можно меньше разговоров про судейство, потому что судейские ошибки напрямую влияют на имидж и уровень лиги. Хочется, чтобы все внимание было сосредоточено именно на игре, а не на судейской теме», — подчеркнул он.

При этом Назаров положительно оценил текущее состояние КХЛ, отметив качество трансляций на федеральных каналах и посещаемость арен. По его словам, лига продолжает подтверждать статус лучшей в Европе, и главное — не сбавлять набранные обороты.