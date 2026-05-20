20 мая 2026 12:46

Андрей Назаров поделился мнением о заключительной стадии финала Кубка Гагарина

Андрей Назаров поделился мнением о заключительной стадии финала Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Известный тренер Андрей Назаров высказался о ходе финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2). Пятый матч завершился победой ярославцев (4:1).

«Финальная серия подошла к самому интересному моменту. У казанцев больше нет права на ошибку, но и ярославцам нужно забирать четвёртый матч. Встречаются два равных соперника, может случиться абсолютно всё. Всё решится на льду, пусть победит сильнейший», — сказал Назаров «Чемпионату».

Он также отметил аншлаги на трибунах и качественный показ матчей по ТВ. Шестая игра пройдёт в Казани.

#плей-офф КХЛ #ХК Ак барс #хк локомотив #кубок гагарина
