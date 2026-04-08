Андрей Назаров назвал главных претендентов на Кубок Гагарина — 2026

Фото: metallurg.ru

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ и назвал основные команды, которые претендуют на главный трофей лиги.

«Уже на сегодня запланирован старт второго раунда плей-офф КХЛ. Круг претендентов сужается, все-таки звездные имена и титулованные клубы дают о себе знать: «Металлург», «Локомотив», «Авангард», ЦСКА, «Ак Барс» — претенденты на главный трофей в целом ясны», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Тренер отметил высокий уровень конкуренции в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, но не стал исключать и возможных сенсаций. «С интересом последим за всеми сериями, не будем исключать и неожиданных результатов. Конкуренция очень высокая», — добавил он.

Назаров также затронул ситуацию в НХЛ, где завершается регулярный чемпионат, и сравнил подходы к хоккею в России и за океаном. «В Северной Америке на финишной прямой концовка регулярного чемпионата. Не за горами межсезонье, начнутся торги по контрактам игроков, расценки гуляют то вверх, то вниз. Это так называемый американский дисбаланс или скальпинг. Но у нас свой путь: наши хоккеисты, включая главных звёзд лиги, тащат свои команды в Кубке Гагарина на радость многочисленных болельщиков. За КХЛ следят уже не только в России, а во всей Европе», — резюмировал специалист.

Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 9 апреля. В числе фаворитов эксперты также называют ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». ЦСКА и «Ак Барс» встретятся в полуфинале Запада и Востока соответственно.

