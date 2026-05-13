13 мая 2026 15:57

Андрей Назаров назвал главные преимущества «Локомотива» над «Ак Барсом» в финале

Фото: hclokomotiv.ru

Известный тренер Андрей Назаров высказался о преимуществах «Локомотива» перед «Ак Барсом» в финальной серии Кубка Гагарина (1-0).

«У "Локомотива" есть преимущество в игровом тонусе: казанцы быстро справились с "Металлургом" и немного засиделись, в то время как Ярославль после семиматчевой баталии с "Авангардом" продолжает мчаться вперёд. Железнодорожникам практически полностью удалось сохранить свой прошлогодний чемпионский состав, это тоже сказывается», — сказал Назаров «Чемпионату».

Он также отметил, что лига продолжает развиваться, а лучшим игроком остаётся 40-летний Александр Радулов. «Продолжаем наблюдать за финальным противостоянием, пусть победит сильнейший», — добавил тренер.

#кубок гагарина #плей-офф КХЛ #ХК Ак барс #хк локомотив
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

