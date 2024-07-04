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Андрей Кузьмин удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Миннниханов.
Медиаменеджер удостоен награды «за особый вклад в развитие средств массовой информации и многолетний плодотворный труд».
Этим же указом медалью ордена «За заслуги перед РТ» награждена председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова — «за особый вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры, активную общественную деятельность».
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