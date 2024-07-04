Андрей Кузьмин удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Андрей Кузьмин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Миннниханов.

Медиаменеджер удостоен награды «за особый вклад в развитие средств массовой информации и многолетний плодотворный труд».

Этим же указом медалью ордена «За заслуги перед РТ» награждена председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова — «за особый вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры, активную общественную деятельность».

Андрей Кузьмин руководит телеканалом «Татарстан 24» с 2021 года. До этого он с 2006 по 2010 год был руководителем пресс-службы Кабинета Министров РТ, с 2010 по 2015 год — руководитель пресс-службы Президента РТ, с 2015 по 2019 год — генеральным директором АО «Татмедиа», с 2019 по 2021 год — главным редактором издания «РБК-Татарстан».