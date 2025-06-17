Андрей Кузьмин: «Татар-информ» был и остаётся информационным лидером Татарстана

«Татар-информ» всегда был инновационным СМИ и одним из информационных лидеров в республике. Такими словами с 35-летием поздравил агентство руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин.

«Самое главное пожелание агентству – никогда не стоять на месте, быть в тренде современных информационных технологий. "Татар-информ" и создавался как инновационное СМИ. За свою историю он пережил огромное количество преобразований, чтобы быть информационным лидером. Таковым он и остается», – отметил он.

Кузьмин пожелал агентству и в дальнейшем развивать различные форматы распространения информации.