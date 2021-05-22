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Ру Тат
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22 мая 2021  22:02

Андрей Кузьмин рассказал о работе татарстанских СМИ во время трагедии в 175-й школе

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Когда произошла трагедия в 175-й школе Казани, татарстанские СМИ сработали профессионально. Всем им, в том числе телеканалам «Татарстан-24» и «ТНВ», пришлось изменить формат вещания. Так, на «двадцатьчетверке» было вдвое увеличено количество выпусков, проводились прямые включения. Об этом на I Республиканском телефоруме «Камский бриз» рассказал руководитель телеканала «Татарстан-24» Андрей Кузьмин.

В те дни «картинку» и тексты из Татарстана брали вся Россия и весь мир, отметил он.

«Сколько прямых включений наши корреспонденты сделали с места событий — на „РЕН ТВ“, на „Россию“, на Russia Today и др. Прямо от школы стояли и транслировали. Что самое главное, когда была куча фейков в соцсетях, то люди стали смотреть ТНВ и „двадцатьчетверку“», — рассказал Кузьмин.

По его словам, в это время люди старались узнавать о событиях в Казани именно по телевизору, так как соцсети не вызывают у них такого доверия.

«Поэтому на нас с вами большая ответственность, поэтому мы должны обладать профессиональными навыками для подготовки контента и распространения его по всем возможным и невозможным ресурсам», — подчеркнул руководитель телеканала «Татарстан-24».

#телевидение #стрельба в школе
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