Андрей Кузьмин: «Делать новости – это драйв, это интересно»

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

«Человек стал воспринимать больший объем информации»

Телеканалу «Татарстан-24» исполняется семь лет. Поговорим об его истоках: в чем заключалась необходимость создания телеканала на фоне уже существующего ТНВ, сильнейшей конкуренции со стороны интернета, соцсетей?

Помните гениальную фразу из фильма «Москва слезам не верит» о том, что в будущем будет одно сплошное телевидение. Это было сказано еще в 1980-х годах. Прогноз не оправдался. Осталось и кино, и театр, другие способы коммуникации. Газеты благополучно живут до сих пор. В то же время телевидение заняло прочную нишу в процессе информирования людей, и сейчас выполняет важную роль в доставке до зрителей культурного, информационного, развлекательного контента и т.д. С годами телевидение только расширяет свое влияние. Этому есть и подтверждение в виде результатов социологических исследований.

Потребление телевизионной информации в последние годы не уменьшилось. Парадокс в том, что человек стал воспринимать больший объем информации. Поэтому интернет, соцсети и другие форматы пошли плюсом к телевидению, но это не минус телевидение. Все исследования в России, и в Татарстане показывают, что люди не стали меньше смотреть телевизор. А если говорить об источниках информации, которым люди более всего доверяют, то телевидение здесь на первом месте.

Вернемся на семь лет назад, когда существовали две потрясающие редакции: ТРК «Казань» и ТК «Эфир-24». По инициативе руководства республики две городские телекомпании тогда объединились и их творческий потенциал стал основой, на базе которой начал развиваться новый канал «Татарстан-24». На мой взгляд, мы даже немного опоздали с созданием этого телеканала. К этому времени уже работали «Астрахань-24», «Москва-24» и так далее. Сейчас подобные каналы созданы по всей России и это говорит о том, что существует высокая востребованность в таком новостном формате.

«Телевидение – это оперативность и точность»

Помимо круглосуточного вещания, какие еще идеи были заложены в концепцию телеканала?

В Татарстане постоянно происходит много событий, с утра и до позднего вечера. Поэтому в основу канала был заложен формат «24 на 7» и «новости каждый час». Наши ведущие ежечасно выходят в эфир и рассказывают о событиях: новостях, происходящих в данный момент, новостях в процессе их развития, продолжения. Телевидение – это оперативность и точность.

Вторые полчаса каждого часа у нас выделены под просветительские, исторические, публицистические передачи. Чтобы разнообразить содержание, небольшую часть контента мы закупаем на рынке.

Какие передачи имеют наибольший рейтинг?

Безусловно, новости, но также большое внимание уделяется разговорным программам в формате интервью. Есть ежедневные передачи «Актуальный разговор» и «Главные новости». Мы приглашаем на них гостей, экспертов в той или иной сфере. В этих интервью мы также отрабатываем событийную повестку. Этот формат очень популярен у наших зрителей.

«Создана очень хорошая татарская редакция»

Как вы оцениваете развитие татароязычного контента телеканала?

Благодаря поддержке Президента РТ два года назад мы были дополнительно профинансированы, что позволило нам запустить ряд новых программ, в том числе татароязычных. Была создана очень хорошая татарская редакция. Начали выходить различные программы. Например, «Туган тел» – информационно-познавательная передача о языке, культуре, национальных традициях. «Мэдэни Агарту» – очень живая, динамичная программа, на которую приглашаются деятели культуры, искусства, артисты, певцы, музыканты, писатели и поэты. В живом формате они рассказывают о своей жизни, работе, поют, читают стихи. В этой передаче – особый драйв. Даже если вы не знаете татарского языка, то посмотрев ее, все равно получите мощный позитивный заряд энергии. Есть также проект «Полиглот», помогающий изучать татарский язык. Передача «Халык Зиреклеге» посвящена народным татарским афоризмам, пословицам. О них рассказывают артисты татарского театра им. Г. Камала. Все перечисленные татарские программы пользуются большой популярностью.

«Мы с ТНВ расходимся по зрителям»

Кто выступает для вас конкурентом в информационном поле? Другие телеканалы, интернет, соцсети?

Мы нашли свою нишу. Главная составляющая нашего новостного контента – 17 районных телекомпаний, с которыми у нас развиваются партнерские отношения. Они выстроены по принципу: мы предоставляем им контент, они нам – сюжеты с мест. Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Лениногорск и так далее – во всех этих городах на 22-ой кнопке идет вещание канала «Татарстан-24». Местные компании в прайм-тайм выходят в эфир со своими программами для жителей этих городов с местными новостями.

Что касается конкуренции, то вряд ли о ней можно говорить применительно к другим телекомпаниям. У ТНВ – своя аудитория, в основном татароязычная. Здесь мы им с нашими несколькими передачами – не конкуренты. Наша аудитория – это, в основном, города, райцентры. Мы с ТНВ расходимся по зрителям.

«Наша аудитория – около 2 миллионов человек»

Какова динамика зрительской аудитории за 7 лет работы телеканала?

Татарстан-24 работает в разных средах: в цифре, в кабеле (кабельное телевидение – прим. Т-и), в интернете. Мы ориентируемся на соцопросы. Два года подряд их проводил для нас ВЦИОМ. Свежие данные свидетельствуют о том, что к нашему телеканалу есть неплохой уровень доверия. Кроме того, мы проводим большую системную работу с телеканалами-партнерами из городов республики, подтягиваем качество материалов до нужного уровня. Это дает свои плоды. Сегодня уровень работы районных телекомпаний как небо и земля отличается от того, что было несколько лет назад. Небольшие региональные телекомпании очень сильно выросли в профессиональном плане.

Что отличает ваш телеканал? Какие «фишки» у вас есть?

Канал нужен людям, интересующимся новостями. Одна из главных фишек телеканала, давшая прирост аудитории, это сайт, созданный два года назад при поддержке Расиа РТ. За это время редакция сайта сумела войти в топ-10 наиболее популярных новостных сайтов республики. Мы занимаем 4-е место по индексу цитирования.

Новости в редакцию стекаются в разном виде: кто-то звонит, кто-то пишет, кто-то присылает видео и так далее. Сегодня работа редакции сайта выстроена по принципу обработки новостей и подготовки их для публикации в разных форматах. Есть SMM-специалисты, работающие над развитием телеканала в соцсетях. На канал в Телеграме подписано около 10 тысяч, на страницу в ВК – около 50 тысяч человек. Это очень неплохие показатели. То есть мы, будучи традиционным телеканалом, находимся на лидирующих позициях среди сайтов, для которых сайт – это прямая и единственная работа.

В этом году «Татарстан-24» стал победителем конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Лучшая мультимедийная редакция» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году «Татарстан-24» стал победителем конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Лучшая мультимедийная редакция». Так была оценена наша работа по распространению контента в разных средах. Соответственно, возвращаясь к вопросу о портрете зрителя: видео, которые выходят на телеканале, доходят до более молодой аудитории уже в рамках «ВКонтакте» или «Телеграма».

Еще одна наша «фишка» – это скорость и оперативность. Конечно, мы не можем приобрести каждому районному телеканалу оборудование, которое позволяет выходить в прямой эфир с места события. Сейчас таких устройств только три: в Нижнекамске, Набережных Челнах и Мамадыше. Хотя такой выход корреспондента в прямой эфир очень украшает сюжет. Тем не менее, «Татарстан-24» обеспечивает самую высокую скорость передачи информации. Каждый час информация обновляется примерно на треть.

На ваш взгляд, в каком направлении региональные телекомпании будут развиваться в ближайшем будущем?

Главный залог нашего будущего – уровень доверия, который испытывает к нам аудитория. Поэтому стоит задача – сохранить техническую возможность для наших зрителей принимать сигнал региональных телекомпаний в разных форматах: в цифре, в кабеле и так далее.

«Отношение к труду меня тревожит больше, чем профессиональная подготовка»

Как вы находите кадры? Может быть сами готовите их? Существует ли на вашем канале кадровая проблема, о которой говорят многие руководители медиа?

Я выскажу позицию, наверное, несколько отличающуюся от часто высказываемой в публичном поле. Дело не в уровне подготовки выпускников вузов, не в профессионализме или его отсутствии у людей, приходящих трудоустраиваться. Дело в личностных установках, которые у нынешней молодежи несколько иные, нежели были когда-то у нас. Молодые люди не очень хотят работать. У меня, к примеру, проблема с набором SMM-щиков, потому что люди предпочитают работать из дома, по два-три часа в день. Не хочу сказать, что люди обленились, но готовых работать на драйве с утра до ночи сейчас стало гораздо меньше.

Уровень профессиональной подготовки, которую дает наш университет, достаточно неплохой. Его выпускники у нас работают, в частности, главный редактор нашего сайта – Айгуль Николаева. Но, в целом, молодежь не проявляет особого энтузиазма. Отношение к труду меня тревожит больше, чем профессиональная подготовка.

Каковы задачи и планы развития телеканала?

Развиваться дальше, делать качественный продукт, подтягивать профессиональный уровень наших региональных коллег, быть в центре информационной политики республики.

На предыдущей работе была огромная ответственность. Десять лет работы с Президентом РТ. Год такой работы можно засчитывать за три года Фото: © «Татар-информ»

«Журналиста делают профессионалом его связи, его “записная книжка”»

У вас за плечами богатый жизненный и профессиональный опыт: телевизионного журналиста, государственного чиновника, медиаменеджера. Какие у вас сейчас ощущения от возвращения на телевидение?

Это удовольствие. Я вернулся в родную среду, к своим коллегам, друзьям. Делать новости – это драйв, это интересно. Здесь ситуация меняется каждую минуту. Слава Богу, что за предыдущие годы я успел приобрести богатый опыт, друзей, познакомиться со специалистами в разных областях. Журналиста делают профессионалом его связи, его «записная книжка».

На предыдущей работе была огромная ответственность. Десять лет работы с Президентом РТ. Год такой работы можно засчитывать за три года. Я до сих пор поражаюсь, как Рустам Нургалиевич Минниханов продолжает работать в таком режиме и поныне. Я получил огромный опыт, который стараюсь использовать на благо нашего телеканала «Татарстан-24». Работа в Татмедиа погрузила меня в журналистскую среду. Я несколько раз объездил всю республику, побывал во всех редакциях. Сегодня, работая с региональными телекомпаниями, я знаю, чего ребятам стоит, порою, сделать материал, какие препоны им иногда приходиться преодолевать. Знание людей, реальной ситуации помогает мне и, соответственно, телеканалу «Татарстан-24» более качественно делать свою работу.

Удачи вам и вашему телеканалу!