Андрей Корешков назвал Майкла Пейджа самым опасным соперником для Шарабутдина Магомедова

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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о о грядущем поединке между непобежденным российским бойцом Шарабутдином Магомедовым и Майклом Пэйджем в рамках UFC Fight Night 250.

По словам Корешкова, у Магомедова хороший прогресс. Но Андрей также отметил, что соперника Шарабутдина были удобными для него, поскольку они не боролись, а предпочитали ударную технику боя.

«Сейчас бой будет проходить в его стихии, но соперник – другого калибра. Известный боец с большим опытом. И он, я считаю, из всех вариантов является самым неудобным. Это делает его самым опасным», – цитирует «Чемпионат» Корешкова.

Напомним, UFC Fight Night 250 состоится завтра, 1 февраля. Турнир начнется в 20:00 по мск.

На счету Шара Буллета сейчас 15 боев во всех промоушенах MMA, все из которых завершились победами. Пэйдж же завершил провел в общей сложности 25 боев, 22 из которых выиграл и три проиграл. Последнее поражение Майкла было датировано 30-м июня 2024 года на турнире UFC 303.