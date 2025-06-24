Андрей Кондратьев заявил, что без общественного контроля легитимность выборов невозможна

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В Общественной палате Республики Татарстан сегодня прошло заседание Координационного совета по общественному контролю за выборами. Участники встречи обсудили подготовку к Единому дню голосования, который состоится 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Центральной темой обсуждения стало развитие института общественного наблюдения – одного из ключевых инструментов обеспечения открытости и легитимности избирательного процесса.

С докладом на заседании выступил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев. Он отметил, что общественный контроль является неотъемлемым элементом современной системы выборов.

«Для нас очевидно, что легитимность выборов невозможна без общественного контроля. Подготовленные, корректно работающие независимые наблюдатели – это гарантия того, что избиратели уверены: голосование проходит честно, в строгом соответствии с законом», – отметил Кондратьев.

Кондратьев напомнил, что в Татарстане сформирована устойчивая практика взаимодействия с Общественной палатой. Только за последние избирательные кампании было подготовлено до 14 тысяч наблюдателей. Система их обучения, по словам главы ЦИК, постоянно совершенствуется и все больше ориентирована на практическую подготовку.

На заседании также обсудили требования к кандидатам в наблюдатели. Ими могут стать только граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Татарстана. При этом к наблюдению не допускаются выборные должностные лица, депутаты, судьи, прокуроры, главы администраций и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Предстоящие выборы 14 сентября охватят сразу несколько уровней избирательной системы. Наблюдатели будут работать на выборах Раиса Татарстана, дополнительных выборах депутата Государственного Совета по округу № 18, а также на более чем 7,5 тысячи муниципальных избирательных кампаний.