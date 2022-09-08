Андрей Кондратьев: «Мы не делим избирательные кампании на большие и малые»

Как будут обеспечивать прозрачность выборов в Татарстане в Единый день голосования и какие новшества ждут татарстанцев на избирательных участках 11 сентября, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Андрей Кондратьев: «В Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Бюллетени будут на двух государственных языках – татарском и русском»

Андрей Станиславович, 11 сентября в стране пройдет Единый день голосования (ЕДГ). Татарстан также примет участие в избирательном процессе, какие выборы у нас состоятся в этот день?

Избирательная кампания в республике вышла на финишную прямую. Уже 11 сентября в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ в двух округах на территории Казани – Ибрагимовском и Пионерском. Принять участие в голосовании смогут 123 тыс. 118 избирателей, это 4% от всех избирателей республики. Напомню, всего в Татарстане 2 млн 925 тыс. избирателей. Выборы организуют 2 территориальные и 53 участковые избирательные комиссии.

Кроме того, в Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ), которые затронут 181 муниципальный округ в 39 районах республики. В качестве организаторов выступают 42 территориальных и 177 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей составляет 51 тыс. 285 тысяч человек. Для участия в дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано 667 кандидатов.

В целом по стране 11 сентября пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы 15 глав субъектов федерации, выборы депутатов 6 законодательных органов регионов и ряд других голосований. В России проходит 4,7 тыс. избирательных кампаний различного уровня. На них зарегистрировано 70,5 тыс. кандидатов от 22 общероссийских политических партий.

На этой неделе вместе с членами Центризбиркома РТ вы принимали бюллетени для голосования. Как они защищены и куда отправились после печати?

Действительно, была завершена печать тиража бюллетеней для довыборов в Госсовет РТ. Они были переданы под защитой вооруженной охраны в территориальные избирательные комиссии. Не позднее 9 сентября они поступят в участковые избиркомы.

После поступления бюллетеней к участковым избиркомам, в правом верхнем углу два члена комиссии с правом решающего голоса ставят свои подписи. Там же ставится печать участковой избирательной комиссии.

Что касается самих бюллетеней, то на лицевой стороне размещен список с фамилиями кандидатов в алфавитном порядке на двух государственных языках – татарском и русском. Каждый бюллетень защищен тангирной сеткой светло-зеленого цвета.

«Что касается самих бюллетеней, то на лицевой стороне размешен список с фамилиями кандидатов в алфавитном порядке на двух государственных языках – татарском и русском» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы не делим избирательные кампании на большие и малые, каждая из них важна»

Как можно охарактеризовать предстоящие довыборы в Госсовет РТ с точки зрения их конкурентности?

Напомню, что большие выборы в парламент нашей республики состоялись в сентябре 2019 года. Тогда на 100 мандатов претендовали 430 кандидатов. Сейчас на два мандата претендуют 12 кандидатов. То есть мы видим, что идет небольшой, но рост конкурентного поля.

Отмечу, что средний возраст кандидатов сейчас составляет 40 лет (ниже, чем на основных выборах в Госсовет РТ в 2019 году), а 25% из них – женщины. Идет очень интересная, живая и конкурентная борьба в округах. Это легко зафиксировать, проехав по данным округам – какая там размещена реклама, политические материалы в СМИ и так далее.

Мы не делим избирательные кампании на большие и малые, для нас каждая такая кампания важна и ответственна. Это дополнительный кейс для участковых и территориальных избиркомов, испытание для гражданского актива избирательной системы.

Сейчас мы четко можем сказать, что на каждом участке есть полное покрытие наблюдателями. Желающих стать наблюдателями очень много, и в этом направлении идет активная работа с Общественной палатой РТ, которая занимается их подготовкой. Поэтому общественный контроль за ходом избирательного процесса будет исполнен в полном соответствии со всеми высокими стандартами.

Вы упомянули, что принять участие в предстоящем голосовании смогут 4% от общего числа избирателей республики. Насколько это влияет на будущую явку?

Предсказывать явку заранее не имеет смысла. Но мы знаем, что Татарстан всегда очень активно голосует. Главная наша задача здесь – информировать, то есть объяснить гражданам важность процесса волеизъявления, почему стоит прийти на участки и отдать свои голоса, обеспечить для каждого избирателя возможность принять участие в голосовании.

В целом же, ходить на выборы в Татарстане – это добрая, хорошая традиция. Далеко не в каждом регионе можно наблюдать подобное ответственное отношение граждан к своим избирательным правам. У нас многие приходят на участки не одни, а приводят и своих детей, передавая гражданскую культуру молодым поколениям. Это очень важно, ведь голосование является одним из ответственных этапов в жизни гражданина.

«Я считаю, что приносить маску, предлагать и носить маску – это не излишне. Сейчас это мера защиты не только себя, но и окружающих» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будут предприняты исчерпывающие меры ковид-безопасности на участках»

В этом году избирательная кампания в республике снова проходит в условиях коронавируса. О том, что пандемия никуда не ушла, говорит и Президент Татарстана, и профильные ведомства. Как этот аспект повлияет на предстоящие выборы?

Коронавирус никуда не ушел. Поэтому мы намерены применять все стандарты безопасного избирательного процесса, выработанные за последние годы. Татарстан в этой работе занимает лидирующие позиции. Мы единственный субъект страны, который обеспечивает страхование всех членов избиркомов от несчастных случаев и заражения коронавирусом.

Что касается самих участков для голосования, то здесь будут предприняты исчерпывающие меры ковид-безопасности. Речь идет о термометрии на входе, социальном дистанцировании, дезинфекции рук, предоставлении одноразовых масок. Кроме того, все члены комиссии будут работать в защитных масках, а помещения будет рекомендовано регулярно проветривать и обрабатывать дезинфицирующими растворами.

Я считаю, что приносить маску, предлагать и носить маску – это не излишне. Сейчас это мера защиты не только себя, но и окружающих.

«Мы применяем все необходимые стандарты для прозрачности. Я уже говорил о покрытии всех участков наблюдателями» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стандарты прозрачности: контроль наблюдателей и видеофиксация на участках

Насколько активно проявляют себя политические партии на территории республики в преддверие 11 сентября? Как они проводят агитационную работу в этом году?

Напомню, что в целом по стране официально зарегистрированы 29 политических партий, из них 22 активно участвуют в избирательной кампании. В Татарстане очень серьезную активность сейчас проявляют 7 партий. Это все 5 парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые люди»), а также две непарламентские – «Партия Роста» и «Коммунисты России».

Также высокая активность партий фиксируется и на муниципальном уровне. Очевидно, что нынешняя избирательная кампания проходит в условиях роста политической активности.

Смежной темой с конкурентностью выборов является вопрос их прозрачности. Как будет обеспечиваться транспарентность избирательного процесса?

Мы применяем все необходимые стандарты для прозрачности. Я уже говорил о покрытии всех участков наблюдателями (общественными, а также от политических партий, кандидатов). Помимо этого, на довыборах в Госсовет Татарстана территориальные избирательные комиссии будут полностью под видеонаблюдением.

На всех избирательных участках при проведении выборов 11 сентября будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, будет использоваться QR-кодирование протоколов УИК об итогах голосования. Технология QR-кодирования позволяет исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых комиссиях и не допустить их при введении данных в ГАС «Выборы».

Впрочем, эти меры мы всегда применяем на татарстанских избирательных участках.

«Исполнение гимна России, затем гимна Татарстана привносит на избирательные участки атмосферу торжественности, подчеркивает особую значимость волеизъявления граждан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Исполнение гимна России, затем гимна Татарстана привносит атмосферу торжественности»

Эти выборы будут проходить в условиях санкций и сильного внешнего давления на нашу страну. Повлияет ли это на традиционное для республики участие международных наблюдателей в день голосования?

Мы все, как граждане России, чувствуем это давление на нашу Родину. И мы видим, как общество консолидируется и объединяется для противостояния этим внешним вызовам. Это происходит вопреки ожиданиям наших западных «коллег».

Что касается зарубежных наблюдателей, то мы обычно узнаем об их участи лишь за несколько дней до выборов. Возможно, их общее число будет ниже обычного. Тем не менее, нашими выборами интересуются многие зарубежные общественные организации, они проявляют интерес к нашей избирательной системе и ее развитию.

Если резюмировать все вышесказанное, какова сейчас степень нашей готовности к выборам?

За последние годы мы выстроили четкие стандарты реализации избирательного процесса. Мы начинаем готовиться к выборам за много месяцев дня Единого дня голосования. Это позволяет охватить все аспекты волеизъявления граждан, зафиксировать потребности людей с заболеваниями (которые не могут посетить участок), соблюсти требования безопасности, прозрачности и многое другое.

Сейчас вся эта масштабная работа подходит к концу, и можно уверенно сказать – Татарстан к предстоящим выборам полностью готов.

Отмечу также, что ЦИК Татарстана активно поддержал инициативу федерального Центризбиркома, который предложил исполнять гимн при открытии избирательных участков в день выборов. На протяжении многих лет мы начинали голосование с трансляции гимнов. В свое время члены наших комиссий единогласно приняли такое решение.

Исполнение гимна России, затем гимна Татарстана привносит на избирательные участки атмосферу торжественности, подчеркивает особую значимость волеизъявления граждан. Это очень важный патриотический импульс, который государство дает гражданам.