Андрей Кондратьев: Выборы муниципальных депутатов прошли конкурентно, слаженно и спокойно

Андрей Кондратьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На дополнительных выборах в Татарстане избран 161 муниципальный депутат. Процесс голосования прошел спокойно, никаких нарушений на избирательных участках зафиксировано не было. Об этом на брифинге сообщил журналистам председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Выборы прошли открыто, конкурентно, слаженно и спокойно. На один депутатский мандат в среднем претендовало по три кандидата. Это очень неплохая выборка для муниципальных выборов. Избран 161 депутат: 122 от „Единой России”, 23 самовыдвиженца, от КПРФ семь, от партии „Новые люди” пять, от партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду” два и от ЛДПР два», — сообщил спикер.

В работе участковых избирательных комиссий было задействовано свыше 1,2 тыс. человек, а за ходом выборов следили примерно 650 наблюдателей, среди которых были представители региональных отделений политических партий, кандидатов и Общественной палаты РТ, добавил Кондратьев.

«Мы очень четко отслеживали и участие впервые голосующих избирателей. Мы знаем, что с большим желанием ребята приходили, мы для них подготовили сувенирную продукцию. Рады, что контакт с молодым избирателем продолжает налаживаться», — заявил глава ЦИК РТ.

Он подчеркнул, что прошедшие выборы стали своего рода репетицией перед большими избирательными кампаниями, на которых будут голосовать за Президента России, Раиса Татарстана и депутатов Государственного Совета РТ.

«Пройдя такую репетицию, мы видим, какой колоссальный объем работы нам еще предстоит выполнить. Мы понимаем, что сейчас идет только начало подготовки к большим кампаниям. Вчера была проведена большая работа по разъяснениям на различных избирательных участках. Само избирательное законодательство постоянно меняется, уследить за этим сложно. К тому же важно и практикоприменение», — заключил Андрей Кондратьев.