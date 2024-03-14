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Политика 14 марта 2024 18:31

Андрей Кондратьев встретился с международными наблюдателями на выборах Президента РФ

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В Центральной избирательной комиссии Татарстана прошла встреча председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева с международными наблюдателями и экспертами. Они прибыли в республику для наблюдения за выборами Президента России.

«Мы большое внимание уделяем работе с общественными объединениями, экспертным сообществом, наблюдателями. Это важный стандарт избирательной системы. Ваш приезд очень важен для избирательной системы Татарстана», — сказал гостям глава Центризбиркома.

Кондратьева заметил, что у каждого прибывшего в Татарстан наблюдателя есть уникальные знания избирательной системы тех стран, которые они представляют.

«Именно поэтому мы благодарны, что вы откликнулись на приглашение Общественной палаты России и приехали на самые важные выборы в нашей стране», — подчеркнул он.

Среди международных наблюдателей, прибывших в Татарстан, — представители Гватемалы, Доминиканской Республики, Индонезии, Испании и Танзании.

Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).

#выборы президента-2024
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