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Андрей Кондратьев встретился с международными наблюдателями на выборах Президента РФ
В Центральной избирательной комиссии Татарстана прошла встреча председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева с международными наблюдателями и экспертами. Они прибыли в республику для наблюдения за выборами Президента России.
«Мы большое внимание уделяем работе с общественными объединениями, экспертным сообществом, наблюдателями. Это важный стандарт избирательной системы. Ваш приезд очень важен для избирательной системы Татарстана», — сказал гостям глава Центризбиркома.
Кондратьева заметил, что у каждого прибывшего в Татарстан наблюдателя есть уникальные знания избирательной системы тех стран, которые они представляют.
«Именно поэтому мы благодарны, что вы откликнулись на приглашение Общественной палаты России и приехали на самые важные выборы в нашей стране», — подчеркнул он.
Среди международных наблюдателей, прибывших в Татарстан, — представители Гватемалы, Доминиканской Республики, Индонезии, Испании и Танзании.
Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).
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