Андрей Кондратьев: «Все внимание сфокусировано на подготовке к выборам Президента РФ»

Андрей Кондратьев: «Право на участие в дополнительных выборах имеют 16 473 татарстанца – это около половины процента от общего количества избирателей в республике»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не в наших правилах делить избирательные кампании на большие и малые»

– Андрей Станиславович, в декабре в нашей республике состоятся довыборы депутатов муниципальных образований. Избирательная кампания пройдет во всех районах Татарстана или же только в части из них?

– Действительно, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований назначены на 10 декабря 2023 года. Избирательная кампания охватит 15 районов республики: Нижнекамский, Нурлатский, Агрызский, Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Тукаевский и Ютазинский, – там будут выбирать депутатов городских советов и советов сельских поселений.

В общей сложности замещению подлежат 29 мандатов. Право на участие в дополнительных выборах имеют 16 473 татарстанца – это около половины процента от общего количества избирателей в республике.

Хочу еще раз подчеркнуть – не в наших правилах делить избирательные кампании на большие и малые. Для Центризбиркома Татарстана все они одинаково важны. При этом на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований будут еще раз отработаны все современные стандарты избирательной системы.

В настоящее время идет подготовительная работа. Уточняются списки избирателей, имеющих право на участие в довыборах, перечень избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест расположения.



Уверен, что дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления 10 декабря 2023 года пройдут открыто, конкурентно, организованно, в четком соответствии с избирательным законодательством.

В процессе подготовки и проведения Единого дня голосования члены участковых избирательных комиссий действовали уверенно, слаженно, четко, обеспечивая проведение всех выборных процедур Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впереди большой избирательный цикл

– Все ли готово в Татарстане к мартовским выборам Президента России?

– Осталось всего лишь два месяца до официального объявления о назначении выборов Президента России. Сделает это Совет Федерации в период с 8 по 18 декабря 2023 года. Тем самым будет дан старт большому избирательному циклу. Посудите сами: в марте 2024-го пройдут выборы Президента Российской Федерации, в сентябре того же года – выборы депутатов Государственного Совета Татарстана. В 2025 году жители республики будут голосовать на выборах Раиса Республики Татарстан и муниципальных депутатов, а в 2026 году выбирать депутатов Государственной Думы России.

Центральная избирательная комиссия Татарстана должна реализовать все обязательные стандарты подготовки к выборам Президента России, а это проверка помещений для голосования, обеспечение безопасности на избирательных участках. Также мы проводим большую работу по подготовке кадрового состава избирательной системы республики. В преддверии выборов Президента страны мы успешно завершаем процесс формирования участковых избирательных комиссий – это 2773 УИК, более 21 тысячи членов. При этом каждого сотрудника необходимо подготовить, обучить, а затем постоянно поддерживать его профессиональный уровень знаний и навыков. Напомню, что именно эти люди – основа, фундамент избирательной системы. Члены избирательных комиссий ближе всех к жителям Татарстана. По этой причине реализуется постоянно действующая образовательная программа Центризбиркома, она охватывает все без исключения муниципальные районы республики.

Результат такой работы мы увидели в сентябре. В процессе подготовки и проведения Единого дня голосования члены участковых избирательных комиссий действовали уверенно, слаженно, четко, обеспечивая проведение всех выборных процедур в строгом соответствии с законом.

Особое внимание, конечно же, мы уделяем молодым и впервые голосующим татарстанцам, которых мы информируем, обучаем, среди которых мы проводим просветительскую работу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выборы в Татарстане должны пройти открыто, гласно, легитимно»

– Сколько человек, как ожидается, впервые проголосуют на президентских выборах?

– Готовясь к выборам Главы нашего государства, мы активно взаимодействуем с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Татарстане, с Общественной палатой республики, с политическими партиями, со всеми категориями избирателей.

Особое внимание, конечно же, мы уделяем молодым и впервые голосующим татарстанцам, которых мы информируем, обучаем, среди которых мы проводим просветительскую работу. В республике реализуются сразу несколько проектов, ориентированных на нашу молодежь: Декада молодого избирателя, Школа избирательного права при Казанском федеральном университете, образовательный проект «Атмосфера», клубы молодых избирателей в муниципальных районах Татарстана, олимпиада по вопросам избирательного права «Софиум».

Наша вовлеченность в такую работу обязательно принесет свои плоды. К примеру, в Единый день голосования в сентябре на избирательные участки пришли 91,4 процента из тех, кто первый раз в своей жизни воспользовался правом голосовать.

В рамках кампании по выборам Президента Российской Федерации в марте 2024 года на участки для голосования впервые придут 86 тысяч молодых избирателей. Если же посчитать всех тех, кто впервые проголосует на президентских выборах, то это 214 тысяч молодых избирателей. Думаю, сегодня очень важно проявить к ним максимальное внимание, ориентировать их на ответственное отношение к выборам, охватить молодых избирателей просветительской активностью, работать искренне, честно, системно.

Так что впереди у нас еще очень много работы. Выборы в Татарстане должны пройти открыто, гласно, легитимно. Уверен, эта задача нам по плечу!