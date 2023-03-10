Андрей Кондратьев: «Важнейшая цель на сегодня – формирование участковых избиркомов»

Андрей Кондратьев: «Избирательный процесс не имеет остановок, и на него, как и на другие общественные процессы, влияют происходящие сейчас события»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Разнообразный состав комиссий позволяет сохранить демократические принципы»

Андрей Станиславович, как сейчас работает избирательная система республики? К каким выборам вы сейчас готовитесь?

С внешней стороны может показаться, что избирательная система стоит на отметке «пауза», но это не так. Избирательный процесс не имеет остановок, и на него, как и на другие общественные процессы, влияют происходящие сейчас события. Я говорю о беспрецедентном давлении на нашу страну, одной из целей которого является избирательная система.

Избирательная система развивается. Есть главный вектор этого движения – март 2024 года, когда пройдут президентские выборы. На этот вектор мы уже активно работаем. И есть самая важная задача, решение которой приходится на 2023 год, – формирование участковых избирательных комиссий.

У нас действуют 2800 участковых избирательных комиссий, в них задействованы 21,4 тыс. человек штатного состава. Это люди, которые работают в самых разных сферах жизни: педагоги и учителя, врачи, работники культуры, сотрудники промышленных предприятий. Их выдвигают политические партии, общественные организации, собрания избирателей по месту жительства, работы и учебы.

«У нас действуют 2800 участковых избирательных комиссий, в них задействованы 21,4 тыс. человек штатного состава» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И это правильно. Когда участковая комиссия разновекторная по своему составу, это позволяет сохранить демократические принципы самой системы. Участковые избиркомы являются важнейшим фундаментом избирательной системы, потому что они ближе всего к избирателям. Работа по их формированию уже активно идет, самое большое число участковых избиркомов будет сформировано в июне – примерно 2600 комиссий.

Это очень непростая работа, мы постоянно встречаемся с будущими членами комиссий. Идет работа по их обучению, каждого из 21 тысячи человек. Без этого нельзя обойтись, поскольку именно эти комиссии будут проводить выборы Президента России, выборы Раиса Татарстана, а также выборы в Госсовет РТ и Госдуму РФ. Кроме того, предстоят и выборы около 8 тысяч муниципальных депутатов. Поэтому подготовка участковых избирательных комиссий – важнейший аспект в нашей сегодняшней работе.

«Мы не делим избирательные кампании на большие и малые»

На прошедшем заседании ЦИК РТ вы анонсировали на май дополнительные выборы в Госсовет РТ по Электротехническому одномандатному избирательному округу Набережных Челнов. Сколько жителей потенциально станут участниками этого голосования?

Решение об этих довыборах было принято в соответствии с законом. Почему это произошло? В прошлом году Олег Коробченко досрочно сложил полномочия, став вице-премьером, главой Минпромторга РТ. Таким образом, освободился один из округов по выборам в республиканский парламент. В соответствии с законом, на 28 мая мы назначили выборы в Электротехническом округе. Он расположен в Набережных Челнах – в большом городе со своими традициями голосования. Выборы будет проводить сильная территориальная комиссия, которую возглавляет Азат Фатхетдинов, главный врач челнинской горбольницы №2. Это еще раз показывает, что в наших избиркомах работают люди, которые пользуются уважением жителей.

«Решаются организационные вопросы. В том числе речь идет о мерах защиты от опасных инфекций, обработки участков. У нас есть большой опыт, который мы будем использовать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В округе расположены 24 участковые комиссии, в довыборах здесь могут принять участие 53 тыс. избирателей. Это около 2% от общего количества избирателей республики. Будет очень интересная избирательная кампания, подготовка к ней уже идет. Решаются организационные вопросы. В том числе речь идет о мерах защиты от опасных инфекций, обработки участков. У нас есть большой опыт, который мы будем использовать.

Что касается сроков проведения, хотел бы напомнить слова Президента РФ Владимира Путина на Послании Федеральному собранию. Он четко заявил – все выборы пройдут в соответствии с законом, со всеми демократическими нормами и в срок. Поэтому в сентябре будет Единый день голосования, а в марте 2024 года состоятся выборы главы государства.

Насколько сложно проводить такие отдельные выборы депутата, которые не совмещаются с другими избирательными кампаниями? Какие вопросы возникают с явкой, агитацией?

Татарстан очень многое делает для того, чтобы исключить разницу между избирательными кампаниями. Мы стараемся помочь каждой участковой комиссии, обеспечить их всем необходимым. В этом плане уже сейчас идет работа, и каждый член участковой комиссии знает, что ему делать, где он будет находиться 28 мая, как будет работать.

Безусловно, когда идет большая федеральная или республиканская кампания, есть общий рекламный информационный поток. Поэтому каждый гражданин знает, что в такой-то день он идет на избирательный участок. А сейчас мы говорим об округе, один дом в него входит, а соседний – нет. Поэтому есть небольшие нюансы. Но на самом деле, мы не делим избирательные кампании на большие и малые. К каждой из них мы подходим с требованием максимального качества.



«Ставится преграда для воздействия на работу избиркомов»

В январе Госсовет Татарстана внес поправки в ряд законов, регламентирующих проведение выборов в республике. В частности, появился запрет на участие иноагентов в избирательных комиссиях, которого раньше не было. Как оцениваете эти новшества и их влияние на избирательный процесс?

Любая система, тем более избирательная, должна уметь защитить себя. Мы понимаем, в какой ситуации находится наша страна, какую миссию она выполняет на международном уровне. Под давлением находится и избирательная система. Поэтому если ты хочешь обеспечить демократическое волеизъявление граждан, то необходимо обеспечить антикризисную защиту избирательной системы.

Именно поэтому иностранным агентам запрещено принимать участие в работе избирательных комиссий. То есть им нельзя быть членами избирательной комиссии по выборам и референдумам, а также вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических объединений.

Это очень важное решение, которое обеспечит стабильность работы и развития избирательной системы. При этом важно отметить, что иностранные агенты, как граждане, могут выбирать и быть избранными. Данным законом лишь ставится преграда для возможностей воздействия на работу системы избирательных комиссий.

Поговорим о Едином дне голосования в сентябре. Какие выборы нас там ждут, за кого мы будем голосовать в этом году?

В 2023 году в Единый день голосования у нас в республике будут проводиться только муниципальные довыборы. На сегодняшний день это более 60 избирательных округов по всему Татарстану. Этот процесс идет постоянно, у нас более 8 тыс. муниципальных депутатов. Кто-то из них переехал, кто-то уехал в другой район, сменил место работы и так далее. В итоге освобождаются мандаты, и по закону муниципальные комиссии обязаны объявить довыборы в этом районе.

Если говорить по стране в целом, то в предстоящий Единый день голосования будут проводиться выборы 20 глав субъектов, а также 20 законодательных собраний. В каждом регионе это отдельная история.

В январе Госсовет Татарстана внес поправки в ряд законов, регламентирующих проведение выборов в республике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На президентских выборах впервые голосовать будут 86 тыс. татарстанцев»

В избирательную систему республики активно внедряются современные технологии. На прошедших выборах в сентябре ряд регионов опробовал формат электронного голосования. Какие перспективы по его внедрению есть в Татарстане?

За электронным голосованием будущее. Но не в качестве замены традиционного голосования, а в формате дополнительного сервиса наравне с «Мобильным избирателем». Это удобный сервис, причем не только для молодежи. Мы проводили эксперимент с электронным голосованием у нас в республике, и самым большим потребителем такого формата оказались именно старшие поколения.

Пока в обществе еще идет обсуждение этой новации. В частности, у нас недавно было заседание экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РТ. Одна из крупных политических партий заявила свою позицию о том, что в этом вопросе еще не все ясно – как осуществляется контроль за голосами избирателей в этой системе. Когда для них это прояснится, они выразили готовность поддержать данное начинание.

Так что пока не все политические силы поддерживают развитие электронных сервисов. Хотя, повторю, за этим будущее. И мы к этому будущему идем.

«Сейчас мы проводим очень большую работу с молодыми избирателями. Для этого запустили ряд проектов, активизировались в СМИ, социальных сетях, на телевидении и других площадках» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Весной следующего года должны пройти выборы главы государства. Когда начнется подготовка к этому событию?

Фактически она уже началась. Хотя для избирателей, для общества видимых мероприятий пока нет, но, как я уже говорил, идет формирование участковых избирательных комиссий. Это очень серьезная работа, от ее качества будет зависеть, как они будут функционировать на выборах Президента России.

Особое внимание нужно уделить молодому поколению. В связи с тем, что несколько сезонов у нас не проводилось больших избирательных кампаний, по республике впервые будут голосовать 86 тыс. избирателей. Молодой избиратель – это активный человек, и мы обязаны уделить ему должное внимание. Наша задача – объяснить им, что голосование является одним из основных гражданских прав и важнейшим демократическим завоеванием.

Поэтому сейчас мы проводим очень большую работу с молодыми избирателями. Для этого запустили ряд проектов, активизировались в СМИ, социальных сетях, на телевидении и других площадках. Здесь у нас два вектора. Информирование – когда и куда прийти, какие документы нужны для голосования. Второй аспект – это просвещение, нужно донести до каждого молодого человека важность процесса голосования.

Сейчас наша страна переживает период серьезного внешнеполитического и экономического давления. На ваш взгляд, с чем мы выйдем из этой ситуации, что изменится для жителей республики и страны в целом?

Действительно, очень непростая ситуация. Для каждого из нас этот период – серьезное испытание, и особенно для молодежи. Переживаю за наших воинов, которые сейчас на передовой. И в психологическом плане, и в разрезе воспитания я считаю, что здесь главную роль играет семья.

У нас в семье мы сходимся в одном мнении – все желают лучшего будущего нашей стране. И по-другому нельзя.

Спасибо за интервью!