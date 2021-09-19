Андрей Кондратьев: В Татарстане нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано

В Татарстане нарушений, влияющих на ход голосования на выборах, не зафиксировано. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«После завершения трех дней голосования провели встречу с Роспотребнадзором. По данным этого управления, нарушений не выявлено», — рассказал спикер.

Кондратьев отметил, что в Центральную избирательную комиссию республики поступило 31 письменное обращение, из которых 15 уже рассмотрено и по ним дан ответ. 361 звонок поступил на телефон горячей линии, в том числе 107 человек уточняли номер участка, наличие пунктов вакцинации у избирательных участков.

Кроме того, 52 обращения не были связаны с избирательным процессом.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва прошли 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводились довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике были организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.