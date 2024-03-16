Андрей Кондратьев: В Татарстане нарушений, которые влияют на ход голосования, нет

На выборах Президента РФ в Татарстане нарушений, которые влияют на ход голосования, нет. Кроме того, ЦИК РТ не зафиксировал жалоб на нарушения избирательного законодательства. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«Я проголосовал, на участке позитивная атмосфера. Вижу активность избирателей. Посетили Центр общественного наблюдения, посмотрели видео с участков республики. Активность есть, татарстанцы голосуют, настроение позитивное. Всё идет в штатном режиме», — сказал глава Центризбиркома.

По его словам, на 15 часов в республике проголосовало более 1,5 млн избирателей, что составляет 54,5% от их общего количества.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также в республике открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).