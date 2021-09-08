Андрей Кондратьев: В Татарстане блогеров не будут специально зазывать на осенние выборы

Блогеров не будут специально привлекать к осенним выборам, рассказал председатель Центризбиркома Республики Татарстан на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Как можно привлекать их? Это такая категория людей, которые придут сами, если им будет интересно, — уверен глава ЦИК РТ. — В прошлом году было сделано предложение ребятам — профессионалам, которые работают в этой среде, принять участие. Очень настороженно они его восприняли, но восприняли. У меня была встреча с блогерами — наблюдателями. Они работали на участках. Это взаимное сотрудничество».

Кондратьев напомнил, что впервые привлекли блогеров к выборам именно в Татарстане. И сейчас данная идея тиражируется во многих регионах нашей страны.

«Некоторые уже и не помнят, что это — наш проект. Нужно говорить об этом больше, — подчеркнул глава ЦИК РТ. — Как, например, и о форуме избирателей. Где еще в России, кроме Татарстана, есть свой форум избирателей? <...> А ведь его пользователи очень активные и задают очень острые вопросы».