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Ру Тат
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8 сентября 2021  12:21
Елена Симакова

Андрей Кондратьев: В Татарстане блогеров не будут специально зазывать на осенние выборы

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Блогеров не будут специально привлекать к осенним выборам, рассказал председатель Центризбиркома Республики Татарстан на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Как можно привлекать их? Это такая категория людей, которые придут сами, если им будет интересно, — уверен глава ЦИК РТ. — В прошлом году было сделано предложение ребятам — профессионалам, которые работают в этой среде, принять участие. Очень настороженно они его восприняли, но восприняли. У меня была встреча с блогерами — наблюдателями. Они работали на участках. Это взаимное сотрудничество».

Кондратьев напомнил, что впервые привлекли блогеров к выборам именно в Татарстане. И сейчас данная идея тиражируется во многих регионах нашей страны.

«Некоторые уже и не помнят, что это — наш проект. Нужно говорить об этом больше, — подчеркнул глава ЦИК РТ. — Как, например, и о форуме избирателей. Где еще в России, кроме Татарстана, есть свой форум избирателей? <...> А ведь его пользователи очень активные и задают очень острые вопросы».

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